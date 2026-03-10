جيش الاحتلال: 50% من الصواريخ الإيرانية خلال الحرب مجهزة برؤوس عنقودية

كشف تقييم إسرائيلي حديث أن نحو 50% من الصواريخ الباليستية الإيرانية التي أُطلقت على إسرائيل خلال الحرب كانت مزودة برؤوس حربية عنقودية، وفق ما ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وتعمل هذه الرؤوس على إطلاق عشرات الذخائر الفرعية، يحمل كل منها عدة كيلوجرامات من المتفجرات، ضمن نطاق يصل إلى حوالي 10 كيلومترات.

وقال مسؤولون عسكريون إسرائيليون إن اعتراض هذه الصواريخ ممكِن لكنه يمثل تحدياً كبيراً، مؤكدين أن منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية ليست محكمة الإغلاق تماماً.

وأشارت الصحيفة إلى أن الهجمات الإيرانية الأخيرة اقتصرت غالباً على صاروخ واحد أو عدد قليل من الصواريخ في كل مرة، فيما يرى جيش الاحتلال الإسرائيلي أن طهران تواجه صعوبة في تنفيذ هجمات صاروخية كبيرة ومنسقة على إسرائيل.

وأودت صواريخ إيرانية، الاثنين، بحياة مستوطنين وسط إسرائيل، كما أصيب ثالث بجروح خطيرة في موقع آخر.