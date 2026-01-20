أسعار الذهب في الإمارات ترتفع وعيار 21 يقترب من 492 درهما

سجلت أسعار الذهب في الإمارات، اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026، ارتفاعًا ملحوظًا في تعاملات السوق المحلية، وسط تحركات عالمية للمعادن النفيسة واهتمام المستثمرين بالملاذات الآمنة في ظل المخاطر الجيوسياسية.

وبحسب بيانات السوق، بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 553.75 درهم، بينما سجل عيار 22 نحو 512.75 درهم، ووصل سعر عيار 21 إلى 491.75 درهم، فيما بلغ عيار 18 نحو 421.50 درهم. أما عيار 14 فاستقر عند 326 درهم، وعيار 12 عند 279.50 درهم للجرام.

وسجلت أسعار أوقية الذهب نحو 17,223.50 درهم، بينما بلغ سعر الجنيه الذهب 3,934 درهم.

ويُشير خبراء السوق إلى أن عدة عوامل تؤثر على أسعار الذهب، منها أسعار الفائدة عالميًا، وتقلبات أسعار النفط، بالإضافة إلى معدلات العرض والطلب والإنتاج العالمي للذهب، ما يجعل الأسعار عرضة للارتفاع أو الانخفاض بشكل مستمر.