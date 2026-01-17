سعر الذهب في الإمارات مساء اليوم 17-1-2026

أظهر سعر الذهب في الإمارات زيادة طفيفة على أساس أسبوعي وذلك في نهاية تعاملات مساء اليوم السبت الموافق 17-1-2026 داخل محلات الصاغة الإماراتية.

الذهب يرتفع في الإمارات

وصل متوسط زيادة سعر جرام الذهب داخل محلات الصاغة الإماراتية بمقدار 10 دراهم إماراتية مقارنة بما كان عليه في الأسبوع الماضي.

آخر تحديث لسعر الذهب

وسجل سعر آخر تحديث سجله متوسط سعر جرام ذهب نحو 491 درهم إماراتي.

سعر عيار 24

سجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 553.75 درهم إماراتي.

ووصل سعر 22 نحو 512.75 درهم إماراتي.

وبلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارًا نحو 491.75 درهم إماراتي.

ووصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارًا نحو 421.5 درهم إماراتي.

وسجل سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 326 درهم إماراتي.

وصل سعر عيار 12 الأدني فئة نحو 279.5 درهم إماراتي.

وبلغ سعر أونصة الذهب نحو 17.224 ألف درهم إماراتي.

وصل سعر الجنيه الذهب نحو 3934 درهم إماراتي.

وسجل سعر أونصة الذهب بالدولار نحو 4596 دولار .