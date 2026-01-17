ارتفع سعر الذهب في الكويت مساء اليوم 17-1-2026 علي مستوى محلات الصاغة الكويتية بمقدار طفيف وبمختلف الأعيرة الذهبية.
الذهب يرتفع
وبلغ معدل ارتفاع سعر جرام الذهب في الكويت بقيمة بلغت 0.825 دينار كويتي علي أساس أسبوعي .
آخر تحديث لمتوسط سعر الذهب في الكويت
وبلغ آخر تحديث سجله متوسط سعر جرام الذهب نحو 39 دينار كويتي.
سعر عيار 24
وبلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 45.525 دينار الكويتي.
سعر عيار 22
ووصل سعر عيار 22 نحو 41.725 دينار كويتي.
سعر عيار 21
وبلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 39.825 دينار كويتي.
سعر عيار 18
ووصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 34.15 دينار الكويتي.
سعر عيار 14
وسجل سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 26.55 دينار الكويتي.
سعر عيار 12
وبلغ سعر عيار 12 الأدني فئة نحو 22.75 دينار الكويتي.
سعر أونصة الذهب
وبلغ سعر أونصة الذهب نحو 1416 دينار كويتي.
سعر الجنيه الذهب
وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 318.625 دينار كويتي.
سعر أونصة الذهب بالدولار
ووصل سعر أونصة الذهب بالدولار نحو 4595 دولار.