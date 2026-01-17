سعر الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 مفاجأة

يبحث عدد كبير من المواطنون عن اسعار الذهب اليوم، والتي تصدر اهتمامات شريحة واسعة من الراغبين في شراء المشغولات الذهبية، في ظل المتابعة اليومية لتحركات المعدن الاصفر داخل السوق المحلي، وذلك مع حرص المتعاملين على تحديد افضل توقيتات الشراء او الادخار، باعتبار الذهب احد اهم اوعية الادخار والاستثمار الامن في مصر.

سجلت اسعار الذهب اليوم حالة من الاستقرار النسبي داخل محلات الصاغة، بالتزامن مع حالة ترقب تسود الاسواق المحلية لمتابعة تطورات الاسعار العالمية وتحركات الاونصة بالدولار، حيث جاءت متوسطات الاسعار بدون مصنعية عند مستويات متقاربة مقارنة بالفترات السابقة.

وتشهد اسواق الذهب حالة من الحذر والترقب في ظل المتغيرات الاقتصادية الحالية، بينما يواصل عيار 21 تصدره لقائمة الاعيرة الاكثر تداولا داخل محلات الصاغة، باعتباره الخيار الادخاري الاكثر انتشارا بين الاسر المصرية، نظرا لتوازنه بين السعر ومستوى الطلب.

عيار 24 سعر البيع 7035 جنيه، سعر الشراء 7010 جنيه.

عيار 22 سعر البيع 6450 جنيه، سعر الشراء 6425 جنيه.

عيار 21 سعر البيع 6155 جنيه، سعر الشراء 6135 جنيه.

عيار 18 سعر البيع 5275 جنيه، سعر الشراء 5260 جنيه.

عيار 14 سعر البيع 4105 جنيه، سعر الشراء 4090 جنيه.

عيار 12 سعر البيع 3515 جنيه، سعر الشراء 3505 جنيه.

الاونصة سعر البيع 218790 جنيه، سعر الشراء 218080 جنيه.

الجنيه الذهب سعر البيع 49240 جنيه، سعر الشراء 49080 جنيه.

الاونصة بالدولار 4595.38 دولار.

يرتبط سعر الذهب في مصر ارتباطا مباشرا بحركة الاسعار العالمية، حيث ينعكس اي تغير في الاسواق الدولية بصورة فورية على السوق المحلي، ما يؤدي الى حالة من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض.

وتشير مؤشرات الاسواق العالمية خلال الفترة الاخيرة الى اتجاه عام يميل نحو الصعود، مدفوعا بالضغوط الاقتصادية العالمية، مع توقعات بامكانية تسجيل مستويات سعرية اعلى محليا، في حال تجاوز الاونصة العالمية نطاقها السعري الحالي.

على الرغم من الاستقرار الحالي، شهدت اسعار الذهب خلال الاسابيع الماضية تراجعا ملحوظا في السوق المحلي، وسط حالة من الترقب سيطرت على تعاملات التجار والمستهلكين، انتظارا لما ستؤول اليه تحركات الاسعار العالمية خلال الفترة المقبلة.

وبحسب تحليل جولد بيليون، استهل الذهب عام 2026 عند مستويات سعرية مرتفعة، مدعوما بالمكاسب القوية التي حققها خلال عام 2025، حيث سجل المعدن الاصفر ارتفاعا سنويا يقترب من 65 في المئة، وهو اعلى معدل صعود سنوي منذ عام 1979، بدعم من الارتفاعات القوية في عقود الذهب الفوري والمستقبلي.