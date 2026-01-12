قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إعادة التعامل على الأراضي الصادر قرار بسحبها | الصناعة تزف خبرا سارًا للمستثمرين
انفراجة قوية مرتقبة في أسعار السيارات | ونصائح مهمة للمشترين
صلاح يطارد دياز.. ترتيب هدافي كأس أمم إفريقيا قبل انطلاق نصف النهائي
من هزيمة 0-3 إلى ذهب السوبر الأسباني.. فليك يعيد برشلونة لمنصات التتويج في 10 مباريات
تعليم القليوبية تحقق في تداول امتحان اللغة الإنجليزية للصف الثالث الابتدائي
الوزراء: 15% من المواطنين يرون أن التغير المناخي يمثل خطورة على مصر
خطوات إيجابية.. سفير القاهرة في بيروت: جهود مصرية مكثفة لخفض التصعيد بجنوب لبنان
«زاد العزة» 114 تحمل أكثر من 7 آلاف طن مساعدات إنسانية وشتوية لغزة
برئاسة عبلة الهواري.. انطلاق الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب 2026 بالعاصمة الجديدة
كل ما تريد معرفته عن مباراة ليفربول وبارنسلي في كأس الاتحاد الإنجليزي
الجلسة الافتتاحية للفصل التشريعي الثالث ستديرها 3 سيدات
تحقيق العدالة الجغرافية والتخصصية.. أخبار سارة من وزير الصحة بشأن التكليف
من هزيمة 0-3 إلى ذهب السوبر الأسباني.. فليك يعيد برشلونة لمنصات التتويج في 10 مباريات

هانز فليك
هانز فليك

نجح الألماني هانز فليك المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني، في استعادة ثقة جماهير الفريق سريعا، بعدما قاد برشلونة للعودة إلى طريق الانتصارات وتحقيق أول ألقابه هذا الموسم، عقب فترة من الشكوك التي أحاطت بمستقبل الفريق إثر الخسارة القاسية أمام تشيلسي الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا.

وتوج برشلونة بلقب كأس السوبر الإسباني 2026 مساء الأحد ، عقب فوزه المثير على غريمه التقليدي ريال مدريد 3-2 في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب الإنماء بمدينة جدة السعودية ليحصد النادي الكتالوني اللقب للمرة السادسة عشرة في تاريخه، ويؤكد نجاح مشروع فليك الفني في فترة قصيرة.

وجاء هذا التتويج ليضع حدا لحالة القلق التي سادت أروقة النادي، بعد السقوط المدوي أمام تشيلسي بثلاثة أهداف دون رد على ملعب ستامفورد بريدج ضمن منافسات مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا موسم 2025-2026 وهي الخسارة التي فتحت باب الانتقادات على مصراعيه تجاه المدرب الألماني.

ورغم مرارة الهزيمة خرج فليك آنذاك بتصريحات لافتة عقب اللقاء أكد خلالها ثقته في قدرات لاعبيه متعهدا بتقديم نسخة مختلفة من برشلونة خلال الفترة المقبلة وهو الوعد الذي بدأ يتحقق بالفعل على أرض الواقع.

سلسلة انتصارات 

منذ خسارة تشيلسي في 25 نوفمبر الماضي ، دخل برشلونة في حالة انتفاضة قوية وحقق سلسلة مميزة من 10 انتصارات متتالية في مختلف البطولات سواء على الصعيد المحلي أو القاري ليؤكد أن الفريق استعاد توازنه سريعًا تحت قيادة فليك.

وشملت هذه الانتصارات الفوز في مباراتين بكأس السوبر الإسباني ومباراة واحدة في كأس ملك إسبانيا إلى جانب 6 انتصارات متتالية في الدوري الإسباني فضلًا عن فوز مهم في دوري أبطال أوروبا أمام آينتراخت فرانكفورت الألماني 2-1.

ولم تقتصر استفاقة برشلونة على النتائج فقط بل امتدت إلى الأداء الجماعي والانضباط التكتيكي خاصة على المستوى الدفاعي بعدما عانى الفريق في بداية الموسم من اهتزاز واضح في الخط الخلفي.

تحسن دفاعي ملحوظ

وتمكن برشلونة من الحفاظ على نظافة شباكه في 5 مباريات خلال سلسلة الانتصارات الأخيرة بنسبة نجاح بلغت 50% كان أبرزها الفوز العريض على أتلتيك بيلباو بخمسة أهداف دون رد في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني في مباراة أظهرت الفارق الكبير في المستوى بين الفريقين.

هذا التحسن الدفاعي إلى جانب الفاعلية الهجومية منح الفريق توازنًا افتقده طويلًا وساهم في تعزيز ثقة اللاعبين بأنفسهم داخل الملعب.

صدارة محلية وصعوبات قارية

محليا يواصل برشلونة تربعه على صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 49 نقطة متفوقًا بفارق 4 نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني بعد مرور 19 جولة لكل منهما ليبدو الفريق الكتالوني مرشحًا بقوة للمنافسة على لقب الليغا هذا الموسم.

في المقابل لا يزال المشوار الأوروبي يمثل تحديًا حقيقيًا لفريق فليك حيث يحتل برشلونة المركز الخامس عشر في جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 10 نقاط جمعها من 3 انتصارات وتعادل وحيد مقابل خسارتين.

ويحتاج برشلونة لتحقيق الفوز في المباراتين المتبقيتين من مرحلة الدوري إذا ما أراد حجز بطاقة التأهل المباشر إلى دور الـ16 وتجنب الحسابات المعقدة في الجولات الأخيرة.

هانز فليك الألماني هانز فليك برشلونة كأس السوبر الإسباني ريال مدريد

الدواجن

هتشتريها بكام بكرة؟.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

الاهلي

الأهلي يقرر رحيل نجم الفريق في يناير الجاري

إمام عاشور

قلق في الأهلي بسبب إمام عاشور

شيرين عبد الوهاب

بعد أنباء مغادرة شيرين منزلها بصحبتها.. معلومات عن ياسمين شقيقة زينة

حالة الطقس الان ودرجات الحرارة المتوقعة

تقلبات جوية.. حالة الطقس الآن ودرجات الحرارة المتوقعة

أفعال محرمة في رجب

أفعال محرمة في العشر الأواخر من رجب.. احذرها خلال الـ7 أيام المقبلة

أحمد حسن

عروض مغرية للاعب الأهلي وموقف توروب منها.. تفاصيل

سعر الدولار

أقل سعر دولار أمام الجنيه اليوم 12-1-2026

الاهلي

الأهلي يستأنف تدريباته اليوم استعدادا لمواجهة طلائع الجيش

بلعمري

شوبير يكشف مفاجأة بشأن انضمام بلعمري للأهلي.. تفاصيل

محمد صلاح

إبراهيم عبد الجواد يطرح سؤالا بشأن مباراة مصر والسنغال

مشروب الكركم .. مسكن طبيعي للالتهاب وآلام المفاصل

إزالة 13 حالة تعد بالبناء المخالف في الشرقية

بعد تصدرها التريند.. إطلالات لشيرين عبد الوهاب وضعتها في مأزق

ليلى احمد زاهر تخطف الأنظار مع زوجها

القط تيمبوس

مصر تخلف توقعات القط نيمبوس.. عالمة أزهرية تكشف حقيقة تنبؤات الحيوانات

نانسي صلاح والسحر

معمولي بوقوع شعري.. نانسي صلاح تكشف عن تعرضها للسحر ومحاربتها في الوسط الفني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: ومن مقاصد الشريعة.. الضوابط الأخلاقية

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: أنا والبلطجي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب : الانتظار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

