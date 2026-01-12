من هزيمة 0-3 إلى ذهب السوبر الأسباني.. فليك يعيد برشلونة لمنصات التتويج في 10 مباريات

نجح الألماني هانز فليك المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني، في استعادة ثقة جماهير الفريق سريعا، بعدما قاد برشلونة للعودة إلى طريق الانتصارات وتحقيق أول ألقابه هذا الموسم، عقب فترة من الشكوك التي أحاطت بمستقبل الفريق إثر الخسارة القاسية أمام تشيلسي الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا.

وتوج برشلونة بلقب كأس السوبر الإسباني 2026 مساء الأحد ، عقب فوزه المثير على غريمه التقليدي ريال مدريد 3-2 في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب الإنماء بمدينة جدة السعودية ليحصد النادي الكتالوني اللقب للمرة السادسة عشرة في تاريخه، ويؤكد نجاح مشروع فليك الفني في فترة قصيرة.

وجاء هذا التتويج ليضع حدا لحالة القلق التي سادت أروقة النادي، بعد السقوط المدوي أمام تشيلسي بثلاثة أهداف دون رد على ملعب ستامفورد بريدج ضمن منافسات مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا موسم 2025-2026 وهي الخسارة التي فتحت باب الانتقادات على مصراعيه تجاه المدرب الألماني.

ورغم مرارة الهزيمة خرج فليك آنذاك بتصريحات لافتة عقب اللقاء أكد خلالها ثقته في قدرات لاعبيه متعهدا بتقديم نسخة مختلفة من برشلونة خلال الفترة المقبلة وهو الوعد الذي بدأ يتحقق بالفعل على أرض الواقع.

سلسلة انتصارات

منذ خسارة تشيلسي في 25 نوفمبر الماضي ، دخل برشلونة في حالة انتفاضة قوية وحقق سلسلة مميزة من 10 انتصارات متتالية في مختلف البطولات سواء على الصعيد المحلي أو القاري ليؤكد أن الفريق استعاد توازنه سريعًا تحت قيادة فليك.

وشملت هذه الانتصارات الفوز في مباراتين بكأس السوبر الإسباني ومباراة واحدة في كأس ملك إسبانيا إلى جانب 6 انتصارات متتالية في الدوري الإسباني فضلًا عن فوز مهم في دوري أبطال أوروبا أمام آينتراخت فرانكفورت الألماني 2-1.

ولم تقتصر استفاقة برشلونة على النتائج فقط بل امتدت إلى الأداء الجماعي والانضباط التكتيكي خاصة على المستوى الدفاعي بعدما عانى الفريق في بداية الموسم من اهتزاز واضح في الخط الخلفي.

تحسن دفاعي ملحوظ

وتمكن برشلونة من الحفاظ على نظافة شباكه في 5 مباريات خلال سلسلة الانتصارات الأخيرة بنسبة نجاح بلغت 50% كان أبرزها الفوز العريض على أتلتيك بيلباو بخمسة أهداف دون رد في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني في مباراة أظهرت الفارق الكبير في المستوى بين الفريقين.

هذا التحسن الدفاعي إلى جانب الفاعلية الهجومية منح الفريق توازنًا افتقده طويلًا وساهم في تعزيز ثقة اللاعبين بأنفسهم داخل الملعب.

صدارة محلية وصعوبات قارية

محليا يواصل برشلونة تربعه على صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 49 نقطة متفوقًا بفارق 4 نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني بعد مرور 19 جولة لكل منهما ليبدو الفريق الكتالوني مرشحًا بقوة للمنافسة على لقب الليغا هذا الموسم.

في المقابل لا يزال المشوار الأوروبي يمثل تحديًا حقيقيًا لفريق فليك حيث يحتل برشلونة المركز الخامس عشر في جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 10 نقاط جمعها من 3 انتصارات وتعادل وحيد مقابل خسارتين.

ويحتاج برشلونة لتحقيق الفوز في المباراتين المتبقيتين من مرحلة الدوري إذا ما أراد حجز بطاقة التأهل المباشر إلى دور الـ16 وتجنب الحسابات المعقدة في الجولات الأخيرة.