برشلونة ضد ريال مدريد.. رافينيا يواجه ضحيته المفضلة في نهائي السوبر الإسباني

يستعد رافينيا دياز، لاعب فريق برشلونة لقيادة البلوجرانا في مواجهة ريال مدريد، في إطار نهائي كأس السوبر الإسباني.

ويواجه فريق برشلونة نظيره ريال مدريد، الليلة، في الساعة التاسعة مساءً، في إطار نهائي بطولة كأس السوبر الإسباني.

وكان رافينيا قد ساهم في تأهل برشلونة إلى الدور النهائي من البطولة، في المباراة التي انتهت بخماسية للبلوجرانا، إذ سجل هدفين، وصنع مثلهما.

وتُمثل هذه المباراة، مواجهة خاصة لرافينيا، إذ قدم مستوى مبهرا الموسم الماضي، وحصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة، بعد تسجيله هدفين وصناعة آخر.

أرقام رافينيا ضد ريال مدريد

عدد المباريات: 11 مباراة.

عدد الأهداف: 5 أهداف.

التمريرات الحاسمة: 3 تمريرات.

إجمالي المساهمات: 8 أهداف.

أرقام رافينيا هذا الموسم

خاض رافينيا هذا الموسم 16 مباراة مع برشلونة في مختلف المسابقات، سجل خلالها 9 أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة.

ألقاب رافينيا

يمتلك الجناح البرازيلي في سجله حتى الآن 5 ألقاب بقميص برشلونة؛ بعدما تُوّج بلقب الدوري الإسباني “مرتين”، وكأس الملك “مرة واحدة”، وكأس السوبر الإسباني “مرتين”، ويأمل الليلة، في إضافة لقب جديد إلى خزائنه مع النادي الكتالوني.