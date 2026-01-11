قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس اقتصادية قناة السويس: طفرة غير مسبوقة وتوطين التكنولوجيا بـ190 مصنعا و150 تحت الإنشاء
البترول: تصدير شحنة غاز مسال جديدة من مجمع إدكو إلي كندا
غزيرة ورعدية.. خريطة سقوط الأمطار على المحافظات غدًا
نصاب يوهم المواطنين بالعلاج الروحانى.. سقوط دجال بالبحيرة
مستقبل وطن: فوز الحزب بـ87% من المقاعد الفردية يؤكد حضوره القوي في الشارع المصري
بعد دعوة الرئيس لانعقاده.. تفاصيل الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب غدا
آرسنال يكتسح بورتسموث برباعية في كأس الاتحاد الإنجليزي
بالانتخاب والتعيين.. نسبة تمثيل المرأة ببرلمان 2026 بعد اكتمال التشكيل رسميا
ننشر جدول أعمال الجلسة الافتتاحية الأولى للفصل التشريعي الثالث لمجلس النواب غدا
بـ400 ألف جنيه وتقسيط 20 سنة | أكبر طرح إسكان في 2026.. وخبير: الدولة تتوجه لشريحة أوسع من المواطنين
عبد الصادق يهنئ 4 أساتذة بجامعة القاهرة لتعيينهم في البرلمان: خبرات علمية متميزة
طمعوا في الحلق.. مديرية أمن سوهاج تكشف لغز اختفاء مُسنة وتضبط المتهمتين بقتلها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

برشلونة ضد ريال مدريد.. رافينيا يواجه ضحيته المفضلة في نهائي السوبر الإسباني

رافينيا
رافينيا
مجدي سلامة

يستعد رافينيا دياز، لاعب فريق برشلونة لقيادة البلوجرانا في مواجهة ريال مدريد، في إطار نهائي كأس السوبر الإسباني.

ويواجه فريق برشلونة نظيره ريال مدريد، الليلة، في الساعة التاسعة مساءً، في إطار نهائي بطولة كأس السوبر الإسباني.

وكان رافينيا قد ساهم في تأهل برشلونة إلى الدور النهائي من البطولة، في المباراة التي انتهت بخماسية للبلوجرانا، إذ سجل هدفين، وصنع مثلهما.

وتُمثل هذه المباراة، مواجهة خاصة لرافينيا، إذ قدم مستوى مبهرا الموسم الماضي، وحصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة، بعد تسجيله هدفين وصناعة آخر.

أرقام رافينيا ضد ريال مدريد

عدد المباريات: 11 مباراة.

عدد الأهداف: 5 أهداف.

التمريرات الحاسمة: 3 تمريرات.

إجمالي المساهمات: 8 أهداف.

أرقام رافينيا هذا الموسم

خاض رافينيا هذا الموسم 16 مباراة مع برشلونة في مختلف المسابقات، سجل خلالها 9 أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة.

ألقاب رافينيا

يمتلك الجناح البرازيلي في سجله حتى الآن 5 ألقاب بقميص برشلونة؛ بعدما تُوّج بلقب الدوري الإسباني “مرتين”، وكأس الملك “مرة واحدة”، وكأس السوبر الإسباني “مرتين”، ويأمل الليلة، في إضافة لقب جديد إلى خزائنه مع النادي الكتالوني.

رافينيا برشلونة ريال مدريد كأس السوبر الإسباني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عريس المرج

طعنة 15 سم استقرت في الرئة.. تفاصيل تقرير الطب الشرعي لـ عريس المرج

جانب من المصنع

رئيس الوزراء: المواطن يدفع 400 جنيه فقط مقابل عمليات تكلف الدولة مليون جنيه

منتخب مصر

بعد موقعة كوت ديفوار.. مصر تقفز 4 مراكز في تصنيف الفيفا

صورة تعبيرية

حصانة ومكافأة شهرية الأبرز ..حقوق كفلها القانون لعضو مجلس النواب بعد أدائه اليمين الدستورية مباشرة

دواجن وبيض

بعد انتهاء الأعياد.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق اليوم

الزمالك وبيراميدز

2.5 مليون دولار و5 لاعبين .. صفقة تبادلية كبرى بين الزمالك وبيراميدز

منتخب مصر

إنذارات تقلق الفراعنة.. 6 لاعبين مهددون بالغياب عن نهائي أمم أفريقيا

أرشيفية

مصادر لإكسترا نيوز تكشف عن أسماء أعضاء مجلس النواب المعينين..تفاصيل

ترشيحاتنا

أيمن ثابت

تعيين أيمن ثابت رئيسًا لقطاع التخطيط بالشركة القابضة لمصر للطيران

مصر والصين

مسؤول صيني: مصر أول دولة أفريقية تمتلك قدرات متكاملة في التجميع الكامل للأقمار الصناعية

اجتماع المجلس القومى للطفولة والأمومة

القومي للطفولة والأمومة يناقش تطوير «وحدة الطفل الآمن»

بالصور

بين الرياضة والدراما.. ريم مصطفى تخطف الأنظار في ملعب التنس

ريم مصطفي
ريم مصطفي
ريم مصطفي

صحة الشرقية: 3 قوافل علاجية وكشف وعلاج مجاني لـ 5 ألاف مواطن| صور

قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية

تنفيذ 27 مشروعا بتكلفة مليار و700 مليون جنيه في قطاع الصرف الصحي بالشرقية

صرف صحي
صرف صحي
صرف صحي

فتاة شعبية من الباطنية .. هدى الإتربي تنشر الصور الأولى من مسلسل مناعة

هدى الإتربي
هدى الإتربي
هدى الإتربي

فيديو

فقدان الوزن

ورقة وقلم غيرت حياتها بالكامل.. امرأة تفقد 86 كيلو جراماً

صورة من اللقاء

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان نائب القائد العام للجيش الوطنى الليبي لبحث التعاون العسكري

مرض هاني شاكر

وعكة صحية مُفاجئة.. نادية مصطفى تكشف قصة مرض هاني شاكر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: متحف برلمان الشعب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

المزيد