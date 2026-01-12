تشابي ألونسو عن خسارة السوبر الإسباني أمام برشلونة: أشعر بالحزن

أعرب المدرب الإسباني تشابي ألونسو، المدير الفني لفريق ريال مدريد، عن حزنه واستيائه عقب خسارة فريقه نهائي كأس السوبر الإسباني أمام الغريم التقليدي برشلونة بنتيجة 3-2، في مباراة مثيرة شهدت صراعًا قويًا حتى اللحظات الأخيرة.

بطولة قصيرة وتحديات منتصف الموسم

وفي المؤتمر الصحفي عقب اللقاء، أكد تشابي ألونسو أن بطولة كأس السوبر تُقام في توقيت صعب، موضحًا: “إنها مسابقة تمتد لأربعة أيام فقط في منتصف الموسم، ومع ذلك قدم اللاعبون أداءً جيدًا بشكل عام، وتعاملوا مع التحديات بروح تنافسية عالية”.

إشادة خاصة بفينيسيوس جونيور

وتحدث مدرب ريال مدريد عن مستوى فينيسيوس جونيور، مشيدًا بما قدمه اللاعب خلال المباراة، قائلًا: “فينيسيوس كان رائعًا للغاية حتى الدقيقة 85، وكان له تأثير كبير على مجريات اللعب، خاصة من الجهة اليسرى. طلب التبديل بسبب معاناته من تشنجات عضلية، لكنه ظل يشكل خطورة واضحة على دفاع برشلونة”.



سبب مشاركة مبابي كبديل

كما كشف تشابي ألونسو كواليس مشاركة كيليان مبابي، موضحًا أن اللاعب لم يكن جاهزًا للبدء أساسيًا، وقال: “كان من المخطط الدفع بمبابي قبل أن تصبح النتيجة 3-2، الهدف كان تحقيق توازن أكبر داخل الفريق، وزيادة التهديد الهجومي، خاصة في المساحات الفارغة وبين الخطوط”.

تحليل فني لأداء الفريق

وعن الأداء العام، أوضح ألونسو أن لاعبيه قدموا مباراة قوية من الناحية التكتيكية، مضيفًا: “كنا نعلم أننا لن نستحوذ على الكرة طوال الوقت، وكان علينا أن نكون منظمين ومتكاتفين. دافعنا بشكل جيد لمدة 30 دقيقة، لكن الأمور خرجت قليلًا عن السيطرة قرب نهاية الشوط الأول”.

خيبة أمل وفخر بالمنافسة

واختتم تشابي ألونسو تصريحاته مؤكدًا شعوره بخيبة أمل بسبب الخسارة، لكنه شدد في الوقت ذاته على فخره باللاعبين، قائلًا: “نشعر بالحزن لعدم التتويج، لكنني فخور بروح الفريق والمنافسة حتى اللحظة الأخيرة وبذل أقصى جهد ممكن”



