بث مباشر الشوط الثاني لمباراة برشلونة وريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني

مشاهدة كلاسيكو ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر .. عشاق كرة القدم حول العالم، وخصوصا في الوطن العربي، يتابعون مواجهة الكلاسيكو المرتقبة التي تجمع بين ريال مدريد وبرشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني 2026، والتي انطلق الشوط الثاني منها منذ دقائق، وهي المباراة التي تعد واحدة من أقوى وأهم مواجهات الموسم الكروي، نظرا لما تحمله من تاريخ طويل من المنافسة والإثارة بين الفريقين، إضافة إلى القيمة الفنية الكبيرة للاعبين المشاركين فيها، ومع تطور تقنيات البث الرقمي، يزداد البحث عن طرق مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر أونلاين بجودة عالية ودون تقطيع، خاصة عبر المنصات الرسمية المالكة لحقوق البث.

نهائي كأس السوبر الإسباني هذا العام يحظى باهتمام جماهيري واسع، حيث يمثل الكلاسيكو دائما حدثا استثنائيا تتوقف عنده المتابعة الرياضية، سواء من جماهير النادي الملكي أو أنصار الفريق الكتالوني، وتكتسب المباراة أهمية مضاعفة كونها مواجهة حاسمة على لقب رسمي، ما يزيد من حدة المنافسة والندية داخل أرض الملعب، ويجعل تفاصيل البث وموعد المباراة والتعليق محل اهتمام كبير من المتابعين.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة في نهائي السوبر الإسباني

تتوفر مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر أونلاين بشكل رسمي وحصري عبر تطبيق وقناة ثمانية Thmanyah، المالكة لحقوق بث مباريات كأس السوبر الإسباني في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تتيح المنصة نقل أحداث اللقاء مباشرة عبر الإنترنت باشتراك مدفوع، مع توفير جودة مشاهدة عالية تلبي تطلعات الجماهير الباحثة عن تجربة مشاهدة مستقرة وواضحة.

وحصل تطبيق ثمانية على حقوق بث مباريات كأس السوبر الإسباني بشكل حصري، ما يجعلها الوجهة الرسمية الوحيدة لمتابعة هذه البطولة في المنطقة، وتنقل قناة Thmanyah أحداث مباراة برشلونة وريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني 2026 بشكل مباشر، مع تغطية شاملة قبل وبعد اللقاء، تتضمن تحليلات فنية ومتابعة دقيقة لأبرز لحظات المباراة.

معلقو مباراة برشلونة وريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني 2026

يتولى التعليق على أحداث مباراة برشلونة وريال مدريد في نهائي كأس السوبر الإسباني 2026 المعلق فارس عوض، إلى جانب المعلق فهد العتيبي، وهما من أبرز الأصوات المعروفة لدى الجمهور العربي، حيث يضيف أسلوبهما الحماسي وتحليلهما الفني عمقا خاصا لأجواء الكلاسيكو، ويزيد من متعة متابعة المواجهة المرتقبة بين العملاقين.

تفاصيل الشوط الأول:

انتهى الشوط الأول من مباراة برشلونة وريال مدريد، بالتعادل الإيجابي 2-2 بين الفريقين، في إطار نهائي كأس السوبر الإسباني.

جاء هدف برشلونة الأول عن طريق رافينيا في الدقيقة 36 من تسديدة رائعة بعد تمريرة من بيدري.

وراوغ فينيسيوس جونيور أكثر من لاعب وسجل هدف رائع ليتعادل لفريق ريال مدريد في الدقيقة 45+2.

وأحرز ليفاندوفسكي الهدف الثاني للبلوجرانا في الدقيقة 45+3 بعد تلقيه تمريرة رائعة من بيدري.

وتعادل ريال مدريد مجددا عن طريق جونزالو جارسيا في الدقيقة 45+6 أثر تلقيه تمريرة في منطقة الجزاء ليسددها في الشباك.

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:

حراسة المرمى: خوان جارسيا.

خط الدفاع: جوليس كوندي، إريك جارسيا، باو كوبارسي، أليخاندرو بالدي.

خط الوسط: بيدري، فيرمين لوبيز، فرينكي دي يونج.

خط الهجوم: لامين يامال، روبرت ليفاندوفسكي، رافينيا.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: فيدي فالفيردي، ديان هويسين، أسينسو، ألفارو كاريراس

خط الوسط: كامافينجا، تشواميني، جود بيلينجهام

خط الهجوم: أردا جولر، فينيسيوس جونيور، رودريجو