الشوط الأول.. برشلونة يتقدم على ريال مدريد في نهائي السوبر الإسباني

تقدم فريق برشلونة على نظيره ريال مدريد،بهدف نظيف، في الشوط الأول، في إطار نهائي كأس السوبر الإسباني.

وجاء هدف برشلونه عن طريق رافينيا دياز في الدقيقة 36 من تسديدة رائعة بعد تمريرة من بيدري.

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:

حراسة المرمى: خوان جارسيا.

خط الدفاع: جوليس كوندي، إريك جارسيا، باو كوبارسي، أليخاندرو بالدي.

خط الوسط: بيدري، فيرمين لوبيز، فرينكي دي يونج.

خط الهجوم: لامين يامال، روبرت ليفاندوفسكي، رافينيا.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: فيدي فالفيردي، ديان هويسين، أسينسو، ألفارو كاريراس

خط الوسط: كامافينجا، تشواميني، جود بيلينجهام

خط الهجوم: أردا جولر، فينيسيوس جونيور، رودريجو