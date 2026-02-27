موعد والقناة الناقلة لقرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا اليوم

يترقب عشاق الساحرة المستديرة حول العالم مراسم قرعة دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2025/2026، والتي ينظمها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، يويفا، ظهر يوم الجمعة 27 فبراير 2026، في خطوة جديدة نحو الأدوار الحاسمة من البطولة القارية الأهم على مستوى الأندية.

موعد قرعة دور الـ16

من المقرر أن تُقام مراسم القرعة يوم الجمعة الموافق 27 فبراير 2026، حيث سيتم تحديد مواجهات ثمن النهائي بين الفرق الستة عشر التي نجحت في عبور مرحلة الدوري والملحق، تمهيدًا لانطلاق منافسات الدور الإقصائي.

الفرق المتأهلة مباشرة إلى ثمن النهائي

حجزت ثمانية أندية مقاعدها في دور الـ16 بشكل مباشر بعد تصدرها مجموعاتها أو احتلالها مراكز متقدمة في مرحلة الدوري. وضمت قائمة المتأهلين مباشرة كلًا من:

• آرسنال

• بايرن ميونخ

• ليفربول

• توتنهام هوتسبير

• برشلونة

• تشيلسي

• سبورتينج لشبونة

• مانشستر سيتي

وتسعى هذه الفرق لمواصلة مشوارها الأوروبي بقوة، خاصة في ظل طموحاتها الكبيرة لحصد اللقب.

المتأهلون عبر الملحق

في المقابل، حسمت ثمانية فرق أخرى تأهلها إلى الدور ذاته بعد خوض مباريات الملحق التي اختُتمت مساء الأربعاء، وجاءت الأندية المتأهلة على النحو التالي:

• أتلتيكو مدريد

• نيوكاسل يونايتد

• بودو جليمت

• باير ليفركوزن

• أتالانتا

• باريس سان جيرمان

• ريال مدريد

• جالطة سراي

وتعد هذه المرحلة بمثابة بداية حقيقية لصراع الكبار، حيث لا مجال للتعويض، وتُحسم المواجهات بنظام الذهاب والإياب، ما يزيد من حدة المنافسة والإثارة في الطريق نحو اللقب الأوروبي الأغلى