عقب انتهاء مباريات الملحق المؤهل لدور الـ ١٦.. جدول ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا

أسدل الستار أمس علي مباريات الملحق المؤهل لدور ال 16 من بطولة دوري ابطال اوروبا
ويحتل مبابي نجم ريال مدريد صدارة هدافي دوري أبطال أوروبا برصيد 13 هدفا
جدول ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا
1- كيليان مبابي نجم ريال مدريد برصيد 13 هدفا
2- أنتوني جوردون نجم نيوكاسل برصيد 10 أهداف
3- هاري كين نجم بايرن ميونخ برصيد 8 أهداف
4- إرلينج هالاند نجم مانشستر سيتي برصيد 7 أهداف
4- فيكتور أوسيمين نجم جالطة سراي برصيد 7 أهداف
5- جابريل مارتينلي نجم أرسنال برصيد 6 أهداف
وتأهلت 8 فرق بشكل مباشر إلى دور الـ16 وهم :
أرسنال - بايرن ميونيخ - ليفربول - توتنهام - برشلونة - تشيلسي - سبورتنج لشبونة - مانشستر سيتي.