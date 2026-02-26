إعلامي يكشف مفاجأة بشأن وليد الركراكي.. ما الجديد؟

كشف الإعلامي خالد الغندور عن مفاجأة بشأن رحيل اللاعب وليد الركراكي عن منتخب المغرب.

وليد الركراكي

وكتب الغندور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"وليد الركراكي في طريقه للرحيل عن منتخب المغرب و هلي يكون البديل طارق السكتيوي و لا مدرب اجنبي".

وكان قد كشفت بعض التقارير المغربية عن رحيل وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب عن منصبه.

وأكد موقع “ فوت ميركاتو ” أن الاتحاد المغربي قرّر الموافقة على استقالة الركراكي والتي تقدم بها عقب هزيمة المغرب في نهائي كأس الأمم الإفريقية أمام السنغال.

وتابع التقرير أن الاتحاد المغربي رفض الاستقالة وقتها ولكن الركراكي تقدّم بها مرة أخرى في الوقت الحالي ليقرّر الاتحاد الموافقة.

وتابع أن الاتحاد المغربي بحث طوال الفترة الماضية عن البديل الأنسب وتم اختيار أحد تلك الاختيارات.