قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أستاذ بالأزهر: الصلاة نور القلب وسلاح المؤمن للنجاة يوم القيامة
أقل سعر لبيع الدولار في مصر اليوم
من الرعاية إلى الريادة.. مبادرة "سكة رزق" تفتح أبواب سوق العمل
لو عطل هتركب أبو كارت.. خطوات تغيير عداد الكهرباء القديم
رويترز: إقالة مدير هيئة الأركان المشتركة الأمريكية من منصبه
نواة سوق عربية للطاقة.. مصر والسعودية على أعتاب تشغيل مشروع الربط الكهربائي
هل خلع الضرس في نهار رمضان يفسد الصيام ؟.. اعرف رأي الشرع
بعد اقتراب رحيل ديانج.. حقيقة تفاوض الأهلي مع محمد النني
صندوق النقد الدولي يوافق رسميا على صرف 2.3 مليار دولار لمصر
واشنطن تعزز القوات الأمريكية في إسرائيل بنشر 6 مقاتلات "إف-22" إضافية
متى يكون الصيام إثما؟.. الإفتاء: حالة واحدة يجب فيها الإفطار خلال رمضان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

أعراض البواسير بمختلف أنواعها.. الاكتشاف المبكر يحمي من الجراحة وهذه علامات الخطر

البواسير
البواسير
اسماء محمد

الاكتشاف المبكر يحمى من الجراحة

علامات مشتركة بين البواسير والسرطان

تسبب البواسير موجة من الام القوية سواء بين النساء والرجال وتتطلب تدخل جراحي في كثير من الأحيان.

ووفقا لما جاء في موقع NHS تعتمد أعراض البواسير عادةً على نوعها.

أعراض البواسير الداخلية 

البواسير الداخلية
تقع البواسير الداخلية داخل المستقيم وعادةً لا تستطيع رؤية أو إحساس البواسير الداخلية، ونادرًا ما تتسبَّب في إزعاج ويمكن أن يُسبب الحزق أو التهيُّج عند إخراج البراز ما يلي:

نزيف غير مؤلم، قد تلاحظ قطرات من الدم الأحمر الفاتح على ورق الحمام أو في المرحاض يطلق على الباسور المندلع من فتحة الشرج الباسور البارز أو المتدلي و قد يؤدي ذلك إلى الشعور بالألم والتهيج.

أعراض البواسير الخارجية 

البواسير الخارجية
توجد هذه البواسير تحت الجلد حول فتحة الشرج، و قد تشمل الأعراض ما يلي:

الشعور بالحكة أو التهيج في منطقة الشرج.

الشعور بألم أو انزعاج.
تورم حول فتحة الشرج.
النزف.
البواسير المخثورة
يمكن أن يتجمع الدم في البواسير الخارجية مكوّنًا جلطة تسمى الخثرة ويمكن أن تسبب البواثير المصابة بخثرة إلى:

ألم شديد.
تورُّم.
التهاب.
كتلة صلبة متغيرة اللون بالقرب من فتحة الشرج.


علامات الخطر


إذا حدث نزيف أثناء التبرز أو كانت لديك بواسير لا تتحسن بعد أسبوع من المعالجة المنزلية، فتَحدَّث إلى اختصاصي الرعاية الصحية.

لا تفترض أن النزيف الشرجي سببه البواسير، خصوصًا إذا لاحظت تغيرات في عادات التغوط أو تغيُّر لون البراز أو قوامه ويمكن أن يحدث نزيف المستقيم مع الإصابة بأمراض أخرى، بما في ذلك سرطان القولون والمستقيم وسرطان الشرج.

اطلب الرعاية الطارئة إذا كان لديك نزيف شرجي غزير أو شعور بالدُّوار أو الدوخة أو الإغماء.

البواسير أعراض البواسير أعراض البواسير الداخلية أعراض البواسير الخارجية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فاطمة خليل ضحية بورسعيد

التفاصيل الكاملة لوفاة فتاة بمنزل تحت التأسيس جنوب بورسعيد فى ظروف غامضة

المجنى عليها فاطمة خليل ضحية بورسعيد وخطيبها

ذهبت للفطار في منزل خطيبها فعادت جثة.. الحكاية الكاملة للغز مقتل عروس بورسعيد

الطفل الغريق

يا حسرة أمه.. العثور على غريق الساحل الشمالي بعد 12 يومًا من البحث

الطفل محمد

بعد 12 يومًا من البحث| العثور على جثمان طفل العلمين على بُعد 100 كم

حالة الطقس

أمطار وشبورة مائية تضرب القاهرة والمحافظات اليوم.. والأرصاد تصدر تحذيرا

حالة الطقس

رياح وأتربة تضرب البلاد الخميس والجمعة.. مفاجآت فى حالة الطقس الساعات المقبلة

شوبير

شوبير يصدم الجماهير بشأن عقوبات مباراة الأهلي والجيش الملكي

الزمالك

خبر سار من الزمالك للاعبين قبل مواجهة بيراميدز في الدوري

ترشيحاتنا

جهود متنوعة

أخبار أسوان..انبهار للسائحين بجمال عروس المشاتي.. واحتفالية الجامع الأزهر وورشة لبناء القدرات

ابرهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة

نائب محافظ الجيزة يتفقد مستوى النظافة في بشتيل والبراجيل

جانب من الحدث

موجز أخبار الوادي الجديد| لقاء جماهيري مع أهالي قرية بغداد بمركز باريس.. والاحتفال باليوم السنوي للأزهر الشريف

بالصور

سحور ميدو يجمع حازم إمام وحسام غالي وشيكابالا

سحور ميدو
سحور ميدو
سحور ميدو

بالقفاطين.. إلهام شاهين وهالة سرحان وبوسي في سحور رمضاني

إلهام شاهين وهالة سرحان وبوسي في سحور رمضاني
إلهام شاهين وهالة سرحان وبوسي في سحور رمضاني
إلهام شاهين وهالة سرحان وبوسي في سحور رمضاني

بالقفطان..دينا فؤاد تخطف الأنظار بجمالها

بالقفطان..دينا فؤاد تخطف الانظار بجمالها
بالقفطان..دينا فؤاد تخطف الانظار بجمالها
بالقفطان..دينا فؤاد تخطف الانظار بجمالها

سعر نيسان قشقاي 2012 المستعملة

نيسان قشقاي ‏موديل ‏2012
نيسان قشقاي ‏موديل ‏2012
نيسان قشقاي ‏موديل ‏2012

فيديو

المتهمة

خلاف على حضانة طفل.. القبض على سيدة تعدت على سائق توك توك بسلاح أبيض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد