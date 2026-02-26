أعراض البواسير بمختلف أنواعها.. الاكتشاف المبكر يحمي من الجراحة وهذه علامات الخطر

الاكتشاف المبكر يحمى من الجراحة

علامات مشتركة بين البواسير والسرطان

تسبب البواسير موجة من الام القوية سواء بين النساء والرجال وتتطلب تدخل جراحي في كثير من الأحيان.

ووفقا لما جاء في موقع NHS تعتمد أعراض البواسير عادةً على نوعها.

أعراض البواسير الداخلية

البواسير الداخلية

تقع البواسير الداخلية داخل المستقيم وعادةً لا تستطيع رؤية أو إحساس البواسير الداخلية، ونادرًا ما تتسبَّب في إزعاج ويمكن أن يُسبب الحزق أو التهيُّج عند إخراج البراز ما يلي:

نزيف غير مؤلم، قد تلاحظ قطرات من الدم الأحمر الفاتح على ورق الحمام أو في المرحاض يطلق على الباسور المندلع من فتحة الشرج الباسور البارز أو المتدلي و قد يؤدي ذلك إلى الشعور بالألم والتهيج.

أعراض البواسير الخارجية

البواسير الخارجية

توجد هذه البواسير تحت الجلد حول فتحة الشرج، و قد تشمل الأعراض ما يلي:

الشعور بالحكة أو التهيج في منطقة الشرج.

الشعور بألم أو انزعاج.

تورم حول فتحة الشرج.

النزف.

البواسير المخثورة

يمكن أن يتجمع الدم في البواسير الخارجية مكوّنًا جلطة تسمى الخثرة ويمكن أن تسبب البواثير المصابة بخثرة إلى:

ألم شديد.

تورُّم.

التهاب.

كتلة صلبة متغيرة اللون بالقرب من فتحة الشرج.



علامات الخطر



إذا حدث نزيف أثناء التبرز أو كانت لديك بواسير لا تتحسن بعد أسبوع من المعالجة المنزلية، فتَحدَّث إلى اختصاصي الرعاية الصحية.

لا تفترض أن النزيف الشرجي سببه البواسير، خصوصًا إذا لاحظت تغيرات في عادات التغوط أو تغيُّر لون البراز أو قوامه ويمكن أن يحدث نزيف المستقيم مع الإصابة بأمراض أخرى، بما في ذلك سرطان القولون والمستقيم وسرطان الشرج.

اطلب الرعاية الطارئة إذا كان لديك نزيف شرجي غزير أو شعور بالدُّوار أو الدوخة أو الإغماء.