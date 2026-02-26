خالد الغندور يثير الجدل: لا أنشغل بكلام الكارهين والحاقدين

أثار إلاعلامي خالد الغندور الجدل بمنشور جديد شاركة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وكتب الغندور :معلومة بسيطة أنا لا انشغل بالماضي و لا أنشغل بالأخرين و لا بكلامهم ولكن أعمل لكي أنجح فقط وأن يرزقني الله رزق حلال بعيدا عن كلام الكارهين و الحاقدين والحمد لله رب العالمين.

وكان قد أشاد خالد الغندور بجماهير نادي الزمالك، مؤكدًا أن الفريق يتصدر جدول الدوري المصري الممتاز ليس بالإنفاق أو الصفقات أو الدعم أو حتى ضربات الجزاء.

وكتب الغندور عبر حسابه الرسمي علي فيسبوك "الزمالك مش متصدر في الفلوس ولا الصفقات ولا الراحة ولا الإعلام ولا ضربات الجزاء ولا الدعم لكن متصدر الدوري المصري بجمهوره اللي مفيش أوفى منه".

وحقق الزمالك فوزًا مثيرًا علي نادي زد بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة 19 من الدوري الممتاز، ليعتلي صدارة جدول ترتيب.