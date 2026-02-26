قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دعاء الفجر اليوم الثامن من رمضان.. كلمات تشرح صدرك وتفرج همك
الإغاثة الطبية بـ غزة: القطاع يشهد أكبر معاناة إنسانية وتجربة لأنواع متعددة من الأسلحة
شحن صاروخي وكاميرا 200 ميجابكسل.. ماذا تخبئ هونر في Magic V6؟
الحكومة توافق على اتفاقيتي «المساعدة القضائية بين مصر وإسبانيا وتسليم المجرمين»
ذهبت للفطار في منزل خطيبها فعادت جثة.. الحكاية الكاملة للغز مقتل عروس بورسعيد
شوبير يصدم الجماهير بشأن عقوبات مباراة الأهلي والجيش الملكي
بحضور النائب محمد أبو العينين.. كبار رجال الأعمال في مصر في سحور تركي آل الشيخ
سيناريو جديد.. مستشارو ترامب يفضلون هجوم إسرائيلي على إيران قبل أي ضربة أمريكية
توتر بين الولايات المتحدة وكوبا.. إطلاق نار ومقتل 4 على زورق أمريكي
خبير: الحرب الروسية الأوكرانية مرشحة للاستمرار كحرب استنزاف
بنمو 67.5%.. 42.6 مليار جنيه تمويلات للنشاط العقاري بمصر في 12شهرا
رياضة

خالد الغندور يثير الجدل: لا أنشغل بكلام الكارهين والحاقدين

الغندور
الغندور
ميرنا محمود

أثار إلاعلامي خالد الغندور الجدل بمنشور جديد شاركة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وكتب الغندور :معلومة بسيطة  أنا لا انشغل بالماضي و لا أنشغل بالأخرين و لا بكلامهم ولكن أعمل  لكي  أنجح فقط وأن يرزقني الله رزق حلال بعيدا  عن كلام الكارهين و الحاقدين  والحمد لله رب العالمين.

وكان قد أشاد خالد الغندور بجماهير نادي الزمالك، مؤكدًا أن الفريق يتصدر جدول الدوري المصري الممتاز ليس بالإنفاق أو الصفقات أو الدعم أو حتى ضربات الجزاء.

وكتب الغندور عبر حسابه الرسمي علي فيسبوك "الزمالك مش متصدر في الفلوس ولا الصفقات ولا الراحة ولا الإعلام ولا ضربات الجزاء ولا الدعم لكن متصدر الدوري المصري بجمهوره اللي مفيش أوفى منه".

وحقق الزمالك فوزًا مثيرًا علي نادي زد بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة 19 من الدوري الممتاز، ليعتلي صدارة جدول ترتيب.

الغندور تصريحات الغندور الزمالك أزمات الزمالك

