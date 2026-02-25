قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نائب الرئيس الأمريكي يلتقي بوزير خارجية الإمارات في واشنطن
وزير الصحة يفتتح وحدة السكتة الدماغية بأعلى المعايير العالمية بمستشفى العاصمة الجديدة
إزاى تتخلّص من مشاكل الهضم في رمضان
الإمارات تدين الهجمات الإرهابية التي استهدفت قوات الأمن في باكستان
مسلسل الست موناليزا الحلقة 9.. مي عمر تربح قضية الأرض
كبار القراء ونجوم دولة التلاوة يحيون ثامن ليالي رمضان في المساجد الكبرى
أحمد نبيل كوكا يطلب 30 مليون جنيه في الموسم لتجديد عقده مع الأهلي | تفاصيل
ميدفيديف يواصل مشواره في بطولة دبي للتنس
رامز جلال يواصل خطف الأنظار مع النجوم في رامز ليفل الوحش.. تفاصيل
تراجع أسعار الذهب في مصر ختام الأربعاء
غياب الرقابة وراء تراجع المستوى.. أحمد ماهر يهاجم «المنتج الرخيص»: أدوار البلطجة دمّرت الذوق العام
لم تشغله دراسة الطب عن القرآن.. محمد عبدالنبي جادو يؤم المصلين في التراويح بالجامع الأزهر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

وزير الاستثمار: الحكومة تولي اهتماما خاصا بتوطين التكنولوجيا وزيادة المكون المحلي

لقاء موسع بحزب مستقبل وطن
لقاء موسع بحزب مستقبل وطن

استضاف حزب مستقبل وطن ،  الدكتور  محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في لقاء موسع بمقر الحزب، بحضور النائب أحمد عبد الجواد ، نائب رئيس الحزب والأمين العام، ونواب رئيس الحزب، وهيئات المكاتب وأعضاء اللجان النوعية ذات الصلة، وأعضاء الأمانة المركزية، وعدد من قيادات الوزارة، وذلك في إطار اللقاءات التي يعقدها الحزب مع أعضاء الحكومة. 

تناول اللقاء خطة عمل الوزارة للمرحلة المقبلة، كما شهد مناقشات موسعة حول عدد من الملفات المرتبطة بتهيئه مناخ الاستثمار في مصر  ، حيث طرح نواب الحزب رؤى ومقترحات تعكس نبض الشارع والمستثمر في إطار من التعاون الكامل بين السلطة التنفيذية والهيئة البرلمانية للحزب دعمًا لمسيرة التنمية التي تشهدها الدولة المصرية.

في بداية اللقاء رحب النائب أحمد عبد الجواد بالوزير مؤكداً على حرص حزب مستقبل وطن على التنسيق الكامل بين نواب البرلمان والحكومة، خاصة أن المرحلة المقبلة تتطلب تعاوناً بين جميع قطاعات الدولة، لذلك يحرص الحزب على الإستماع لرؤية الوزراء في الملفات المختلفة وطرح رؤاه من خلال خبرات كبيرة تحملها قياداته، وأكد عبدالجواد على أهمية دمج خطة الوزارة مع دور البرلمان في التشريع والرقابة  من أجل تحسين مناخ الاستثمار، وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين المحليين والأجانب.

وقال عبدالجواد أن الحزب سيقدم الدعم التشريعي من خلال نوابه في البرلمان لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية،  لتحقيق رؤية الدولة و تعزيز القدرات الإنتاجية والتصديرية، وتذليل العقبات التي تواجه المناطق الاستثمارية في المحافظات، وأشار إلى أهمية التكامل بين الحزب والحكومة لضمان تنفيذ أجندة اقتصادية تلبي طموحات المواطنين وتدعم ركائز الدولة.

وتحدث  الدكتور  محمد فريد  ، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية،  عن دور الوزارة في تهيئة مناخ الاستثمار  وتعزيز  تواجد الصادرات المصرية  في أسواق العالم  وفقاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأكد  حرص الدولة على توفير مناخ استثماري جاذب ومستقر يدعم التوسع في المشروعات المستدامة في ضوء ما تمتلكه مصر من مقومات تنافسية وموقع استراتيجي يؤهلها للتحول إلى مركز  جذب للاستثمارات في مختلف القطاعات.

وأوضح فريد أن الحكومة تعمل على تيسير الإجراءات وتبسيط منظومة التراخيص من خلال آليات واضحة وشفافة تضمن سرعة تنفيذ المشروعات وتحقيق الجدوى الاقتصادية للمستثمرين، مع إيلاء اهتمام خاص بتوطين التكنولوجيا وزيادة المكون المحلي في المشروعات الكبرى، بما يسهم في تعظيم القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.

جدير بالذكر أن حزب مستقبل وطن استضاف في الفترة  الأخيرة  وزراء  التموين والشباب والرياضة، والمالية، والبترول) لمناقشة ملفاتهم الخدمية والاقتصادية.

مستقبل وطن محمد فريد أحمد عبد الجواد حزب مستقبل وطن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضحية بورسعيد

شهادة شقيقها تقلب الموازين.. القصة الكاملة للعثور على جثمان شابة في بورسعيد

اسعار السجائر اليوم

بعد الزيادة.. أسعار السجائر اليوم الأربعاء 25 فبراير

فاطمة خليل ضحية بورسعيد

التفاصيل الكاملة لوفاة فتاة بمنزل تحت التأسيس جنوب بورسعيد فى ظروف غامضة

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 11 قرارا جديدا اليوم.. تفاصيل

الطفل الغريق

يا حسرة أمه.. العثور على غريق الساحل الشمالي بعد 12 يومًا من البحث

فرد الأمن

تنحي دفاع رجل الأعمال المتهم بالتعدي على فرد أمن داخل كمبوند شهير

حسام موافي

حسام موافي: من يتاجر في الأعشاب ماله حرام وسيذهب إلى جهنم

ضحية الخصوص.. شاب يقتل فتاة رفضت الارتباط به| وشاهد عيان: سلمت المتهم لمعاون المباحث

ضحية الخصوص.. شاب يقتل فتاة رفضت الارتباط به| وشاهد عيان: سلمت المتهم لمعاون المباحث

ترشيحاتنا

الاتحاد المصري لكرة القدم

اتحاد الكرة يعلن حكام مباريات الخميس في دوري القسم الثاني أ

ييس توروب

بعد تراجع المستوى.. تفاصيل محاضرة توروب مع لاعبي الأهلي

الاهلي

ماجاسا وكاباك ثنائي زد على رادار الأهلي.. تفاصيل

بالصور

أبرزهم محمد رمضان وعمرو مصطفى.. نجوم الفن يقدمون واجب العزاء في شقيق زينة

محمد رمضان
محمد رمضان
محمد رمضان

تنفع للسحور وللإفطار.. بطاطس مهروسة محشية بالجبن واللحم

تنفع للسحور وللافطار ..طبق من البطاطس المهروسة المحشية بالجبن و اللحم
تنفع للسحور وللافطار ..طبق من البطاطس المهروسة المحشية بالجبن و اللحم
تنفع للسحور وللافطار ..طبق من البطاطس المهروسة المحشية بالجبن و اللحم

1.8 مليون كيلومتر.. "كاتل" الصينية تطور بطارية ‏جديدة للسيارات الكهربائية

شركة CATL الصينية
شركة CATL الصينية
شركة CATL الصينية

استخبى ومتنزليش الشارع.. 10 صور لـ إنجى المقدم بعد استفزاز الجمهور فى موناليزا

استخبى ومتنزليش الشارع.. 10 صور لـ إنجى المقدم بعد إستفزاز الجمهور فى الموناليزا
استخبى ومتنزليش الشارع.. 10 صور لـ إنجى المقدم بعد إستفزاز الجمهور فى الموناليزا
استخبى ومتنزليش الشارع.. 10 صور لـ إنجى المقدم بعد إستفزاز الجمهور فى الموناليزا

فيديو

لقاء وزير الدفاع مع قائد الجيش اللبناني

وزير الدفاع يلتقى قائد الجيش اللبناني لبحث تعزيز التعاون العسكري المشترك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد