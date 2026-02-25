وزير الاستثمار: الحكومة تولي اهتماما خاصا بتوطين التكنولوجيا وزيادة المكون المحلي

استضاف حزب مستقبل وطن ، الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في لقاء موسع بمقر الحزب، بحضور النائب أحمد عبد الجواد ، نائب رئيس الحزب والأمين العام، ونواب رئيس الحزب، وهيئات المكاتب وأعضاء اللجان النوعية ذات الصلة، وأعضاء الأمانة المركزية، وعدد من قيادات الوزارة، وذلك في إطار اللقاءات التي يعقدها الحزب مع أعضاء الحكومة.

تناول اللقاء خطة عمل الوزارة للمرحلة المقبلة، كما شهد مناقشات موسعة حول عدد من الملفات المرتبطة بتهيئه مناخ الاستثمار في مصر ، حيث طرح نواب الحزب رؤى ومقترحات تعكس نبض الشارع والمستثمر في إطار من التعاون الكامل بين السلطة التنفيذية والهيئة البرلمانية للحزب دعمًا لمسيرة التنمية التي تشهدها الدولة المصرية.

في بداية اللقاء رحب النائب أحمد عبد الجواد بالوزير مؤكداً على حرص حزب مستقبل وطن على التنسيق الكامل بين نواب البرلمان والحكومة، خاصة أن المرحلة المقبلة تتطلب تعاوناً بين جميع قطاعات الدولة، لذلك يحرص الحزب على الإستماع لرؤية الوزراء في الملفات المختلفة وطرح رؤاه من خلال خبرات كبيرة تحملها قياداته، وأكد عبدالجواد على أهمية دمج خطة الوزارة مع دور البرلمان في التشريع والرقابة من أجل تحسين مناخ الاستثمار، وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين المحليين والأجانب.

وقال عبدالجواد أن الحزب سيقدم الدعم التشريعي من خلال نوابه في البرلمان لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، لتحقيق رؤية الدولة و تعزيز القدرات الإنتاجية والتصديرية، وتذليل العقبات التي تواجه المناطق الاستثمارية في المحافظات، وأشار إلى أهمية التكامل بين الحزب والحكومة لضمان تنفيذ أجندة اقتصادية تلبي طموحات المواطنين وتدعم ركائز الدولة.

وتحدث الدكتور محمد فريد ، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن دور الوزارة في تهيئة مناخ الاستثمار وتعزيز تواجد الصادرات المصرية في أسواق العالم وفقاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأكد حرص الدولة على توفير مناخ استثماري جاذب ومستقر يدعم التوسع في المشروعات المستدامة في ضوء ما تمتلكه مصر من مقومات تنافسية وموقع استراتيجي يؤهلها للتحول إلى مركز جذب للاستثمارات في مختلف القطاعات.

وأوضح فريد أن الحكومة تعمل على تيسير الإجراءات وتبسيط منظومة التراخيص من خلال آليات واضحة وشفافة تضمن سرعة تنفيذ المشروعات وتحقيق الجدوى الاقتصادية للمستثمرين، مع إيلاء اهتمام خاص بتوطين التكنولوجيا وزيادة المكون المحلي في المشروعات الكبرى، بما يسهم في تعظيم القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.

جدير بالذكر أن حزب مستقبل وطن استضاف في الفترة الأخيرة وزراء التموين والشباب والرياضة، والمالية، والبترول) لمناقشة ملفاتهم الخدمية والاقتصادية.