أرخص 5 سيارات كهربائية في مصر خلال 2026

تشهد سوق السيارات في مصر تحولًا ملحوظًا نحو الطاقة النظيفة مع مطلع عام 2026، حيث بدأت عدة شركات في طرح سيارات كهربائية بأسعار تنافسية تكسر حاجز الملايين الذي كان تسعيرا معتادًا في السابق.

سعر ومواصفات سيتروين Ami موديل 2025

وتتصدر سيارة “ستروين Ami” موديل 2025 قائمة الخيارات الأكثر توفيرًا، إذ يبلغ سعرها الرسمي نحو 585 ألف جنيهًا مصريًا، وهي مصممة خصيصًا للتنقل داخل المدن.

تعتمد ستروين آمي موديل 2025 على محرك كهربائي متزامن مغناطيسي دائم يولد قوة تبلغ 8 أحصنة فقط وعزم دوران يصل إلى 40 نيوتن متر، وهي مصنفة كدراجة رباعية خفيفة وليست سيارة ركاب تقليدية.

وتستمد السيارة طاقتها من بطارية ليثيوم أيون بسعة 5.5 كيلوواط في الساعة، مما يمنحها مدى قيادة يصل إلى 75 كيلومترًا في الشحنة الواحدة وسرعة قصوى محددة إلكترونيًا عند 45 كيلومترًا في الساعة.

محررة صدى البلد عزة عاطف مع ستروين Ami

فيات توبولينو ودونج فينج بوكس: صراع الفئات الاقتصادية

تأتي سيارة "فيات توبولينو" موديل 2025 في المرتبة الثانية بسعر يبدأ من 650 ألف جنيه، وهي تشترك مع شقيقتها ستروين في المواصفات الفنية، مع لمسة إيطالية أنيقة في التصميم الخارجي.

محررة صدى البلد عزة عاطف مع فيات توبولينو

أما بالنسبة للباحثين عن سيارة ركاب متكاملة، تبرز “دونج فينج بوكس” موديل 2026 كخيار قوي جدًا في السوق المصري.

زودت السيارة بمحرك كهربائي أمامي يولد قوة تصل إلى 95 حصانًا وعزم دوران يبلغ 160 نيوتن متر، مما يسمح لها بالوصول لسرعة قصوى تبلغ 140 كيلومترًا في الساعة.

وتتوفر السيارة بخيارين من البطاريات؛ الأولى بسعة 31 كيلوواط تمنح مدى سير يصل إلى 330 كيلومترًا، والثانية بسعة 42.3 كيلوواط توفر مدى قيادة أطول يصل إلى 430 كيلومترًا.

وتدعم السيارة تقنية الشحن السريع (DC) التي تتيح شحن البطارية من 30% إلى 80% في غضون 30 دقيقة فقط، لتكون خيارًا عمليًا للسفر بين المحافظات بشكل مريح.

وتتميز بسعر رسمي يبدأ من 770 ألف جنيه للفئة الأولى التي تسير لمسافة 330 كيلومترًا، وتصل إلى 870 ألف جنيه للفئة الثانية ذات المدى الأطول (430 كم)، مما يوفر توازنًا ممتازًا بين السعر والمواصفات التقنية المتطورة.

دونج فينج بوكس

سعر ومواصفات أرك فوكس T1

دخلت سيارة "أرك فوكس T1" (Arcfox موديل 2025 إلى السوق المصري بسعر يبدأ من 790 ألف جنيهًا تقريبًا.

وتأتي أرك فوكس T1 موديل 2025 بمحرك كهربائي متزامن يوفر نسختين من القوة، الأولى تبلغ 94 حصانًا والثانية تصل إلى 126 حصانًا، مع عزم دوران موحد يبلغ 176 نيوتن متر لضمان انطلاقة قوية.

وتستخدم السيارة بطاريات ليثيوم فوسفات الحديد بسعات تتراوح بين 33.4 و42.3 كيلوواط في الساعة، مما يوفر مدى سير يترواح بين 320 و425 كيلومترًا حسب المعايير الرسمية.

وتصل السرعة القصوى للسيارة إلى 150 كيلومترًا في الساعة، كما تتميز بقدرة فائقة على الشحن السريع حيث يمكن شحن البطارية من 30% إلى 80% في أقل من 20 دقيقة.

أرك فوكس T1

سعر ومواصفات سيارة إم جي 4 موديل 2025

بالإضافة إلى الطرازات السابقة، يبرز طراز “إم جي 4” موديل 2025 كخيار متطور يبدأ سعره من مليون و200 ألف جنيه، وهو يستهدف الفئات التي تبحث عن أداء رياضي ومساحات داخلية أوسع.

وتؤكد هذه الأسعار أن اقتناء سيارة كهربائية في مصر أصبح خيارًا متاحًا لقطاع عريض من المستهلكين، خاصة مع توسع شبكات الشحن السريع في المدن الكبرى والطرق السريعة، مما يسهم في تقليل الاعتماد على الوقود التقليدي وحماية البيئة.