مشاورات مغلقة في البنتاجون تحسبا لسيناريو ضرب إيران عسكريا
بحضور النائب محمد أبو العينين.. كبار رجال الأعمال في مصر في سحور تركي آل الشيخ
بعد وفاه البلوجر فرح جمال.. أبرز 5 أسباب للإصابة بالسرطان
اقتراح نائب التنسيقية.. مجلس الوزراء يوافق على إنشاء كلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها بجامعة الأزهر
فتحي سند: ييس توروب لم يترك أي بصمة مع الأهلي حتى الآن
بعد الحلقة 8 من مسلسل توابع .. ريهام حجاج تشعل السوشيال ميديا وتتصدر تريند جوجل
الحلقة 8 مسلسل صحاب الأرض.. فدوى تختبئ مع منة شلبي وإياد نصار
باسل سماقية: اللبس والألوان والمجوهرات بالنسبالي أداة سعادة.. ومعنديش وقت للسوشيال
تراجع مبيعات سيارات تسلا بدول الاتحاد الأوروبي للشهر الثالث عشر
الحكومة توافق على استغلال "استراحة الملك فاروق" بمنطقة الأهرامات الأثرية
دوري أبطال أوروبا| الأندية المتأهلة إلى دور الـ 16 للبطولة
أحمد فتحي يشيد بمروان عطية في الأهلي
أخبار العالم

وزير الخارجية الأمريكي: إصرار إيران على عدم مناقشة الصواريخ الباليستية يمثل مشكلة كبيرة

وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي
فرناس حفظي

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن "إصرار إيران على عدم مناقشة الصواريخ الباليستية؛ يمثل مشكلة كبيرة".

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أن إيران لا تخصب اليورانيوم حاليا، لكنها تسعى إلى الوصول لمرحلة تمكنها من ذلك".

وتابع روبيو: إيران تمتلك أسلحة تقليدية مصممة لمهاجمة أمريكا، وتسعى للحصول على صواريخ باليستية عابرة للقارات.

وفيما يتعلق بالمحادثات المرتقبة في جنيف، قال: "إنها فرصة أخرى للحوار، ولا أفضّل وصفها بغير ذلك، ويكمن جوهر هذه المحادثات في البرنامج النووي".

كما أشار وزير الخارجية الأمريكي إلى أن "إيران تشكل تهديداً خطيراً للولايات المتحدة، وقد كانت كذلك لفترة طويلة".

وفي سياق متصل، أكد نائب الرئيس الأمريكي “جيه دي فانس”، إن واشنطن "لديها أدلة على أن إيران تحاول استئناف برنامجها النووي".

كما نقلت قناة “كان 11 “ العبرية، عن مصادر دبلوماسية، أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، سيقدم غدا مقترحا نهائيا للولايات المتحدة، يقال إنه ”أقل تفصيلا بكثير مما يتوقعه الأمريكيون”.

ومن المتوقع أن يتضمن المقترح “فرض قيود على تخصيب اليورانيوم، وتجميد عمليات التخصيب”، دون أي تفاصيل أخرى.

وبحسب تقرير للقناة، فإن مسودات الاتفاقية- التي يتم الكشف عنها لأول مرة- تقدم صفقة من المتوقع أن تكون أكثر محدودية بكثير مما تم اقتراحه حتى الآن، حيث تعتزم إيران تقديم اتفاق للحد من تخصيب اليورانيوم إلى 3.25 بالمائة، وتجميد تخصيب اليورانيوم في البلاد لمدة سبع سنوات فقط.

وفي الوقت نفسه، يرفض الإيرانيون أي عملية إزالة لليورانيوم من الأراضي الإيرانية، كما أن القيود المفروضة على مدى الصواريخ الباليستية غير مدرجة في الاقتراح على الإطلاق، بالإضافة إلى تورط إيران في تمويل المنظمات الإقليمية.

وبحسب التقارير، فإن المسودة الحالية أقل تفصيلاً بكثير من المقترح الذي يتوقعه الرئيس ترامب، وتشير مصادر دبلوماسية إلى أن المقترح لن يرقى إلى الحد الأدنى الذي يطالب به الأمريكيون.

ومن المتوقع الكشف عن التفاصيل غداً خلال جولة إضافية من المحادثات بين الطرفين.

