وزير الخارجية الأمريكي: إصرار إيران على عدم مناقشة الصواريخ الباليستية يمثل مشكلة كبيرة

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن "إصرار إيران على عدم مناقشة الصواريخ الباليستية؛ يمثل مشكلة كبيرة".

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أن إيران لا تخصب اليورانيوم حاليا، لكنها تسعى إلى الوصول لمرحلة تمكنها من ذلك".

وتابع روبيو: إيران تمتلك أسلحة تقليدية مصممة لمهاجمة أمريكا، وتسعى للحصول على صواريخ باليستية عابرة للقارات.

وفيما يتعلق بالمحادثات المرتقبة في جنيف، قال: "إنها فرصة أخرى للحوار، ولا أفضّل وصفها بغير ذلك، ويكمن جوهر هذه المحادثات في البرنامج النووي".

كما أشار وزير الخارجية الأمريكي إلى أن "إيران تشكل تهديداً خطيراً للولايات المتحدة، وقد كانت كذلك لفترة طويلة".

وفي سياق متصل، أكد نائب الرئيس الأمريكي “جيه دي فانس”، إن واشنطن "لديها أدلة على أن إيران تحاول استئناف برنامجها النووي".

كما نقلت قناة “كان 11 “ العبرية، عن مصادر دبلوماسية، أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، سيقدم غدا مقترحا نهائيا للولايات المتحدة، يقال إنه ”أقل تفصيلا بكثير مما يتوقعه الأمريكيون”.

ومن المتوقع أن يتضمن المقترح “فرض قيود على تخصيب اليورانيوم، وتجميد عمليات التخصيب”، دون أي تفاصيل أخرى.

وبحسب تقرير للقناة، فإن مسودات الاتفاقية- التي يتم الكشف عنها لأول مرة- تقدم صفقة من المتوقع أن تكون أكثر محدودية بكثير مما تم اقتراحه حتى الآن، حيث تعتزم إيران تقديم اتفاق للحد من تخصيب اليورانيوم إلى 3.25 بالمائة، وتجميد تخصيب اليورانيوم في البلاد لمدة سبع سنوات فقط.

وفي الوقت نفسه، يرفض الإيرانيون أي عملية إزالة لليورانيوم من الأراضي الإيرانية، كما أن القيود المفروضة على مدى الصواريخ الباليستية غير مدرجة في الاقتراح على الإطلاق، بالإضافة إلى تورط إيران في تمويل المنظمات الإقليمية.

وبحسب التقارير، فإن المسودة الحالية أقل تفصيلاً بكثير من المقترح الذي يتوقعه الرئيس ترامب، وتشير مصادر دبلوماسية إلى أن المقترح لن يرقى إلى الحد الأدنى الذي يطالب به الأمريكيون.

ومن المتوقع الكشف عن التفاصيل غداً خلال جولة إضافية من المحادثات بين الطرفين.