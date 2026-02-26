أخبار التوك شو| أحمد موسى: ما نشرته في كتاب أسرار مُوثَّق.. ومسلسل رأس الأفعى أربك صفوف الإخوان.. ومفتي الجمهورية يحسم الجدل عن حكم صناعة فيلم للمتوفى بتقنيات الـ AI؟

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

أحمد موسى: ما نشرته في أسرار موثق.. ورأس الأفعى أربك صفوف الإخوان

أكد الإعلامي أحمد موسى أن ما أورده في كتابه أسرار بشأن ما وصفها بجرائم تنظيم الإخوان المسلمون يستند إلى وقائع موثقة وثابتة.



سماح أنور تكشف تفاصيل قصة حبها مع الفنان سمير صبري

أكدت الفنانة سماح أنور، أن هناك قصة حب مع فنان كبير وهو الفنان سمير صبري، وهو اشترى الدِّبَل من غير ما يقولي، ولكن لم يكتب الزواج.



مفتي الجمهورية يحسم الجدل: ما حكم صناعة "فيلم" للمتوفى بتقنيات الـ AI؟

قال الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، خلال لقائه مع برنامج “اسأل المفتي”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لإنتاج أفلام أو مواد تحاكي شخصيات المتوفين؛ هو أمر يخضع لضوابط شرعية واضحة، ترتبط بمقاصد الاستخدام وآثاره.



حسام موافي: الصداع بعد الإفطار قد يكون مؤشرًا لضغط الدم أو اختلال السكر

حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، من أن بعض الأشخاص قد يعانون من صداع بعد تناول وجبة إفطار كبيرة، خاصة مرضى ضغط الدم الذين يصومون طوال اليوم، موضحًا أن التغير المفاجئ في مستويات الضغط بعد الأكل قد يكون سببًا رئيسيًا لهذه الظاهرة.



«أنا مش بخيل» .. أحمد ماهر: مش بحب حد ييجي جنبي وأنا باكل |فيديو

قال أحمد ماهر: "أنا مش بخيل لكن أنا مش بحب حد ييجي جنبي وأنا باكل وبحب آكل لوحدي بعيد عن الناس".



سلاح أبيض.. أرملة الإبراشي تروي تفاصيل محاولة اغتيالها للمرة الثانية

أكدت سحر الإبراشي، أرملة الإعلامي وائل الإبراشي، أنها بعد رحيل زوجها شاهدت أشياء لم ترها من قبل في حياتها.

خلاف فكري.. ماذا قال مجدي الجلاد عن تشكيك إبراهيم عيسى في الإسراء والمعراج؟

كشف الكاتب الصحفي مجدي الجلاد عن كواليس خلافه الفكري مع الكاتب والإعلامي إبراهيم عيسى، مؤكدا أن انتقاده السابق له لم يكن هجوما شخصيا بل اختلافا جذريا في وجهات النظر حول قضايا دينية شائكة، وتحديدا قضية "الإسراء والمعراج".



عمرو الليثي: خلي عشمك في ربنا كبير.. وارفع سقف أحلامك وطموحاتك

قال الإعلامي عمرو الليثي ببرنامج “إنسان تاني“ على الصفحات الرسمية الخاصة به والسوشيال ميديا،: ”ما تعلقش قلبك بحد، ولا تضع نفسك في منطقة انتظار، والعشم في الناس مخاطرة ورهان خسران”.

خدي السيف وغزيني في رقبتي.. انفعال مصطفى البنا بعد وقوعه ضحية مقلب فيفي عبده

انفعل مصطفى البنا وووجه حديثه لفيفي عبده ، قائلا: "خدي السيف ده وغزيني في رقبتي عشان البرنامج ده".



الأردن يحذر من انتهاكات الاحتلال في القدس ويؤكد ضرورة إيصال المساعدات إلى غزة دون قيود

حذر عبدالله الثاني، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، من استمرار الانتهاكات الإسرائيلية بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، مؤكدًا أن هذه الممارسات تُفاقم التوتر وتقوّض فرص تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.