قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مشاورات مغلقة في البنتاجون تحسبا لسيناريو ضرب إيران عسكريا
بحضور النائب محمد أبو العينين.. كبار رجال الأعمال في مصر في سحور تركي آل الشيخ
بعد وفاه البلوجر فرح جمال.. أبرز 5 أسباب للإصابة بالسرطان
اقتراح نائب التنسيقية.. مجلس الوزراء يوافق على إنشاء كلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها بجامعة الأزهر
فتحي سند: ييس توروب لم يترك أي بصمة مع الأهلي حتى الآن
بعد الحلقة 8 من مسلسل توابع .. ريهام حجاج تشعل السوشيال ميديا وتتصدر تريند جوجل
الحلقة 8 مسلسل صحاب الأرض.. فدوى تختبئ مع منة شلبي وإياد نصار
باسل سماقية: اللبس والألوان والمجوهرات بالنسبالي أداة سعادة.. ومعنديش وقت للسوشيال
تراجع مبيعات سيارات تسلا بدول الاتحاد الأوروبي للشهر الثالث عشر
الحكومة توافق على استغلال "استراحة الملك فاروق" بمنطقة الأهرامات الأثرية
دوري أبطال أوروبا| الأندية المتأهلة إلى دور الـ 16 للبطولة
أحمد فتحي يشيد بمروان عطية في الأهلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أخبار التوك شو| أحمد موسى: ما نشرته في كتاب أسرار مُوثَّق.. ومسلسل رأس الأفعى أربك صفوف الإخوان.. ومفتي الجمهورية يحسم الجدل عن حكم صناعة فيلم للمتوفى بتقنيات الـ AI؟

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو
محمود محسن

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

أحمد موسى: ما نشرته في أسرار موثق.. ورأس الأفعى أربك صفوف الإخوان

أكد الإعلامي أحمد موسى أن ما أورده في كتابه أسرار بشأن ما وصفها بجرائم تنظيم الإخوان المسلمون يستند إلى وقائع موثقة وثابتة.


سماح أنور تكشف تفاصيل قصة حبها مع الفنان سمير صبري
أكدت الفنانة سماح أنور، أن هناك قصة حب مع فنان كبير وهو الفنان سمير صبري، وهو اشترى الدِّبَل من غير ما يقولي، ولكن لم يكتب الزواج.


مفتي الجمهورية يحسم الجدل: ما حكم صناعة "فيلم" للمتوفى بتقنيات الـ AI؟
قال الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، خلال لقائه مع برنامج “اسأل المفتي”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لإنتاج أفلام أو مواد تحاكي شخصيات المتوفين؛ هو أمر يخضع لضوابط شرعية واضحة، ترتبط بمقاصد الاستخدام وآثاره.


حسام موافي: الصداع بعد الإفطار قد يكون مؤشرًا لضغط الدم أو اختلال السكر
حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، من أن بعض الأشخاص قد يعانون من صداع بعد تناول وجبة إفطار كبيرة، خاصة مرضى ضغط الدم الذين يصومون طوال اليوم، موضحًا أن التغير المفاجئ في مستويات الضغط بعد الأكل قد يكون سببًا رئيسيًا لهذه الظاهرة.


«أنا مش بخيل» .. أحمد ماهر: مش بحب حد ييجي جنبي وأنا باكل |فيديو
قال أحمد ماهر: "أنا مش بخيل لكن أنا مش بحب حد ييجي جنبي وأنا باكل وبحب آكل لوحدي بعيد عن الناس".


سلاح أبيض.. أرملة الإبراشي تروي تفاصيل محاولة اغتيالها للمرة الثانية
أكدت سحر الإبراشي، أرملة الإعلامي وائل الإبراشي، أنها بعد رحيل زوجها شاهدت أشياء لم ترها من قبل في حياتها.

خلاف فكري.. ماذا قال مجدي الجلاد عن تشكيك إبراهيم عيسى في الإسراء والمعراج؟
كشف الكاتب الصحفي مجدي الجلاد عن كواليس خلافه الفكري مع الكاتب والإعلامي إبراهيم عيسى، مؤكدا أن انتقاده السابق له لم يكن هجوما شخصيا بل اختلافا جذريا في وجهات النظر حول قضايا دينية شائكة، وتحديدا قضية "الإسراء والمعراج".
 

عمرو الليثي: خلي عشمك في ربنا كبير.. وارفع سقف أحلامك وطموحاتك
قال الإعلامي  عمرو الليثي ببرنامج “إنسان تاني“ على الصفحات الرسمية الخاصة به والسوشيال ميديا،: ”ما تعلقش قلبك بحد، ولا تضع نفسك في منطقة انتظار، والعشم في الناس مخاطرة ورهان خسران”.

خدي السيف وغزيني في رقبتي.. انفعال مصطفى البنا بعد وقوعه ضحية مقلب فيفي عبده
انفعل مصطفى البنا وووجه حديثه لفيفي عبده ، قائلا: "خدي السيف ده وغزيني في رقبتي عشان البرنامج ده".
 

الأردن يحذر من انتهاكات الاحتلال في القدس ويؤكد ضرورة إيصال المساعدات إلى غزة دون قيود
حذر عبدالله الثاني، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، من استمرار الانتهاكات الإسرائيلية بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، مؤكدًا أن هذه الممارسات تُفاقم التوتر وتقوّض فرص تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

أحمد موسى تنظيم الإخوان المسلمو سماح أنور مفتي الديار المصرية حسام موافي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فاطمة خليل ضحية بورسعيد

التفاصيل الكاملة لوفاة فتاة بمنزل تحت التأسيس جنوب بورسعيد فى ظروف غامضة

اسعار السجائر اليوم

بعد الزيادة.. أسعار السجائر اليوم الأربعاء 25 فبراير

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 11 قرارا جديدا اليوم.. تفاصيل

الطفل الغريق

يا حسرة أمه.. العثور على غريق الساحل الشمالي بعد 12 يومًا من البحث

حسام موافي

حسام موافي: من يتاجر في الأعشاب ماله حرام وسيذهب إلى جهنم

مرموش

مانشستر سيتي يحسم موقفه من انتقال عمر مرموش إلى برشلونة

الارصاد

عودة الأجواء الشتوية.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس من الخميس إلى الاثنين المقبل

الطفل محمد

بعد 12 يومًا من البحث| العثور على جثمان طفل العلمين على بُعد 100 كم

ترشيحاتنا

رانيا هاشم

رسالة روحانية للصبر والتضحية.. رانيا هاشم من مقام السيدة زينب

أحمد موسى

أحمد موسى: إشادة فهمي عمر بكتابي «أسرار» وسام فخر وشهادة أعتز بها

أحمد ماهر

أحمد ماهر عن لقب فارس المسرح العربي: حقي الأدبي ولم يركب أحد الخيل على خشبات المسرح غيري

بالصور

بعد وفاه البلوجر فرح جمال.. أبرز 5 أسباب للإصابة بالسرطان

أرشيفية
أرشيفية
أرشيفية

تراجع مبيعات سيارات تسلا بدول الاتحاد الأوروبي للشهر الثالث عشر

تسلا
تسلا
تسلا

هل رغوة القهوة ترفع الكوليسترول؟.. الإجابة ستفاجئ

هل رغوة القهوة ترفع الكوليسترول؟
هل رغوة القهوة ترفع الكوليسترول؟
هل رغوة القهوة ترفع الكوليسترول؟

وصفة فى 10 دقائق.. طريقة عمل بيكاتا الفراخ بالمشروم

طريقة عمل بيكاتا الفراخ بالمشروم
طريقة عمل بيكاتا الفراخ بالمشروم
طريقة عمل بيكاتا الفراخ بالمشروم

فيديو

المتهمة

خلاف على حضانة طفل.. القبض على سيدة تعدت على سائق توك توك بسلاح أبيض

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد