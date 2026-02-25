خدي السيف وغزيني في رقبتي.. انفعال مصطفى البنا بعد وقوعه ضحية مقلب فيفي عبده

وقع البلوجر مصطفى البنا، ضحية مقلب الفنانة فيف عبدة في برنامج " ألف ليلة وليلة " المذاع على قناة " إم بي سي مصر ".



وتدور احداث المقلب خلال مشاركة مصطفى البنا لفيفي عبده في مشهد تمثيلي وتتعدد المواقف الطريفة والكوميدية بين فيفي وعبده ومصطفى البنا .



,وشارك مصطفى البنا في مشهد تمثيلي وقام بركوب تمثال من الخيل ممسكا في يده سيف .

وانفعل مصطفى البنا وووجه حديثه لفيفي عبده ، قائلا:" خدي السيف ده وغزيني في رقبتي عشان جيب البرنامج ده ".



وفأجات الفنانة فيفى عبده ، جمهورها ومتابعيها من خلال تقديم برنامج في رمضان 2026، ترفيهى بعنوان «ألف ليلة مع فيفى عبده»، يُعرض عبر شاشة MBC مصر ومنصة MBC شاهد، ليقدّم محتوى خفيفًا يعتمد على المواقف الطريفة والحوارات التلقائية، فى تجربة مختلفة تضيفها إلى مشوارها الفنى.



