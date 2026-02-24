مش مصدق اللي أنا بعمله .. محمد أنور يدخل في بروفة تمثيلية مع فيفي عبده

وقع الفنان محمد أنور، ضحية مقلب ألف ليلة وليلة، للفنانة فيفي عبده، المذاع عبر قناة إم بي سي مصر، والذي تعرض فيه لمواقف محرجة.

وقال محمد أنور للفنانة فيفي عبده، “انتي هتخشي في الفوازير كمان، أنا همثل معاكي بوحة الصباح وتعالي نعمل بروفة، رغم أنه أنا مش مصدق اللي أنا بعمله”.

فأجات الفنانة فيفى عبده ، جمهورها ومتابعيها من خلال تقديم برنامج في رمضان 2026، ترفيهى بعنوان «ألف ليلة مع فيفى عبده»، يُعرض عبر شاشة MBC مصر ومنصة MBC شاهد، ليقدّم محتوى خفيفًا يعتمد على المواقف الطريفة والحوارات التلقائية، فى تجربة مختلفة تضيفها إلى مشوارها الفنى.

وعلّقت منصة شاهد على الإعلان الترويجى قائلة: «جاهزين.. حلقات ومواقف هتنسّيك همومك فى برنامج ألف ليلة مع فيفى عبده.. مجانًا وحصريًا خلال شهر رمضان»، فى إشارة إلى توجه البرنامج نحو تقديم محتوى ترفيهى خفيف يراهن على الطاقة الإيجابية والحضور العفوى الذى تتميز به فيفى عبده.