أحمد موسى يكشف تفاصيل آخر مكالمة مع شيخ الإذاعيين فهمي عمر قبل وفاته

نعى الإعلامي أحمد موسى بخالص الحزن والأسى شيخ الإذاعيين فهمي عمر، رئيس الإذاعة المصرية الأسبق، الذي وافته المنية اليوم، بعد مسيرة مهنية ووطنية حافلة بالأعمال الخالدة في سجل الإذاعة المصرية.



وكتب أحمد موسى فى تغريدة نشرها عبر صفحته الرسمية بمنصة "إكس" قائلا: “رحم الله العملاق الإذاعي الكبير والقدير وفخر الصعيد فهمي عمر والذي كانت له بصمة فريدة في الإذاعة المصرية، مسيرة طويلة عظيمة حافلة ذاكرة الوطن وشاهد على ما مرت به مصر طوال العقود الماضية تنقل بين الرياضة والسياسة وكان نائبا فى البرلمان”. وتابع: "فقدت مصر والإعلام المصري كله أحد أهم نجومها ومبدعيها العم والخال فهمي عمر صاحب الصوت القوي والمؤثر، كنا على موعد للقاء فى منزله بقرية الرئيسية بنجع حمادي يوم ١٣ فبراير الماضي ولم يتم بسبب التشكيل الوزاري وقال لي يومها أعلم الظروف وهذه مهنتنا التى يمكن تغيير مواعيدك في أي لحظة بسبب ظروف عملك.

وأشار إلى أنه عندما كنا نتحدث تليفونيا وكثيرا وفي كل مرة يكون صوته قويا بكل عزة وفخر ونتكلم عن شطورة وكان يفتخر بأننى اتذكر بلدى وقريتي فى كل وقت وآخر مرة كان يناقشنى فى الكتاب الذى أصدرته فى يناير الماضى (أسرار) وقال لى هذا هو الباقى الكتاب .

وأضافت: "فجعت اليوم وسارعت للاتصال بالعم فهمي عمر ووجدت من يرد على تليفونى بالقول البقاء لله، رحم الله الفقيد الكبير وأسكنه فسيح جناته وغفر له وخالص العزاء للعائلة كلها ومحبيه فى كل مكان .