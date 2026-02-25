قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خطوات استخراج بطاقة التموين لأول مرة 2026 والأوراق المطلوبة
هاشتاج «بركة رمضان» يُهيمن على السوشيال لليوم الخامس.. لحظات إنسانية ودعم غير مسبوق | فيديو
‌‏هيومن رايتش ووتش: قوات الدعم السريع استهدفت ذوي إعاقة في الفاشر
غياب نجم باريس سان جيرمان عن مواجهة موناكو في دوري أبطال أوروبا
انخفاض الحرارة وتكون الصقيع.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأسبوع الثاني من رمضان
درة تلجأ للسحر للحفاظ على زواجها.. تصعيد درامي جديد في مسلسل علي كلاي
بروايات حفص وقنبل وخلف.. أئمة الجامع الأزهر يؤمون المصلين في صلاة التراويح
موعد أذان الفجر.. اعرف التوقيت الجديد في اليوم الثامن من رمضان 2026
خلاف فكري.. ماذا قال مجدي الجلاد عن تشكيك إبراهيم عيسى في الإسراء والمعراج؟
حريق هائل بمخزن للمواد الغذائية بعزبة الهجانة بالقاهرة
مصطفى بكري ينعى شيخ الإذاعيين فهمي عمر.. رمز الصعيد الوطني الجسور
تحويل «استراحة الملك فاروق» إلى مركز فنون عالمي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أحمد موسى يكشف تفاصيل آخر مكالمة مع شيخ الإذاعيين فهمي عمر قبل وفاته

أحمد موسي
أحمد موسي
محمد بدران   -  
علا محمد

نعى الإعلامي أحمد موسى بخالص الحزن والأسى شيخ الإذاعيين فهمي عمر، رئيس الإذاعة المصرية الأسبق، الذي وافته المنية اليوم، بعد مسيرة مهنية ووطنية حافلة بالأعمال الخالدة في سجل الإذاعة المصرية.


وكتب أحمد موسى فى تغريدة نشرها عبر صفحته الرسمية بمنصة "إكس" قائلا: “رحم الله العملاق الإذاعي الكبير والقدير وفخر الصعيد فهمي عمر والذي كانت له بصمة فريدة في الإذاعة المصرية، مسيرة طويلة عظيمة حافلة ذاكرة الوطن وشاهد على ما مرت به مصر طوال العقود الماضية تنقل بين الرياضة والسياسة وكان نائبا فى البرلمان”.وتابع: "فقدت مصر والإعلام المصري كله أحد أهم نجومها ومبدعيها العم والخال فهمي عمر صاحب الصوت القوي والمؤثر، كنا على موعد للقاء فى منزله بقرية الرئيسية بنجع حمادي يوم ١٣ فبراير الماضي ولم يتم بسبب التشكيل الوزاري وقال لي يومها أعلم الظروف وهذه مهنتنا التى يمكن تغيير مواعيدك في أي لحظة بسبب ظروف عملك.

وأشار إلى أنه عندما كنا نتحدث تليفونيا وكثيرا وفي كل مرة يكون صوته قويا بكل عزة وفخر ونتكلم عن شطورة وكان  يفتخر بأننى اتذكر بلدى وقريتي فى كل وقت  وآخر مرة كان يناقشنى فى الكتاب الذى أصدرته فى يناير الماضى (أسرار) وقال لى هذا هو الباقى الكتاب .

وأضافت: "فجعت اليوم  وسارعت للاتصال بالعم فهمي عمر ووجدت من يرد على تليفونى بالقول البقاء لله، رحم الله الفقيد الكبير وأسكنه فسيح جناته وغفر له وخالص العزاء للعائلة كلها ومحبيه فى كل مكان .

الإعلامي أحمد موسى أحمد موسى فهمي عمر فهمى عمر رئيس الإذاعة المصرية الأسبق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضحية بورسعيد

شهادة شقيقها تقلب الموازين.. القصة الكاملة للعثور على جثمان شابة في بورسعيد

ياسمين الخطيب

ما المرض الذي أُصيبت به ياسمين الخطيب؟ أطباء يوضحون تفاصيل

اسعار السجائر اليوم

بعد الزيادة.. أسعار السجائر اليوم الأربعاء 25 فبراير

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 11 قرارا جديدا اليوم.. تفاصيل

فرد الأمن

تنحي دفاع رجل الأعمال المتهم بالتعدي على فرد أمن داخل كمبوند شهير

سيف زاهر

سيف زاهر يحسم جدل أحقية زد لركلة جزاء أمام الزمالك

الزمالك

بعد فوز الزمالك.. أيمن يونس: شيكوبانزا خطر علينا

ضحية الخصوص.. شاب يقتل فتاة رفضت الارتباط به| وشاهد عيان: سلمت المتهم لمعاون المباحث

ضحية الخصوص.. شاب يقتل فتاة رفضت الارتباط به| وشاهد عيان: سلمت المتهم لمعاون المباحث

ترشيحاتنا

فعاليات الأسبوع الدعوي الثامن عشر

البحوث الإسلامية يواصل فعاليات الأسبوع الدعوي الثامن عشر بكلية الدعوة بالقاهرة

حكم قرآءة القرآن بدون وضوء

حكم قراءة القرآن بدون وضوء.. اعرف الضوابط الشرعية

الشيخ خالد الجندي

الشيخ خالد الجندي: قصة سيدنا إسماعيل وسيدنا إبراهيم درس في الدعاء للذرية

بالصور

بروح كهربائية.. عودة أوبل كورسا الهاتشباك 2026

أوبل كورسا الهاتشباك 2026
أوبل كورسا الهاتشباك 2026
أوبل كورسا الهاتشباك 2026

لوتس إميرا 2026.. أقوى نسخة بنزين بإنتاج محدود

لوتس إميرا 2026
لوتس إميرا 2026
لوتس إميرا 2026

خبير تغذية يقدم إرشادات لعلاج التخمة والانتفاخ بعد الصيام

خبير تغذية يقدم ارشادات لعلاج التخمة و الانتفاخ بعد الصيام
خبير تغذية يقدم ارشادات لعلاج التخمة و الانتفاخ بعد الصيام
خبير تغذية يقدم ارشادات لعلاج التخمة و الانتفاخ بعد الصيام

مسلسل الكينج الحلقة 8.. زواج محمد عادل إمام وميرنا جميل

محمد عادل إمام وميرنا جميل
محمد عادل إمام وميرنا جميل
محمد عادل إمام وميرنا جميل

فيديو

لقاء وزير الدفاع مع قائد الجيش اللبناني

وزير الدفاع يلتقى قائد الجيش اللبناني لبحث تعزيز التعاون العسكري المشترك

تطورات أزمة الفنان أحمد ماهر

تطورات جديدة في أزمة أحمد ماهر مع رامز وياسر جلال

تصريحات الراقصة دينا

مش قلقانة لو بيعمل مساكنة.. دينا تكشف رأيها المثير للجدل حول تربية الأبناء والرقص

بئر غرس

الرسول شرب واغتسل منه.. بئر غرس شاهد على السيرة النبوية في المدينة المنورة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

المزيد