فن وثقافة

بكاء خالد الصاوي بسبب فيديو مؤثر لطارق عبدالعزيز: أصبحت حفار قبور لأصحابي

خالد الصاوي
خالد الصاوي
تقى الجيزاوي

انهار الفنان خالد الصاوي بالبكاء، بعدما شاهد مقطعًا مُصممًا بتقنية الذكاء الاصطناعي يُجسّد الفنان الراحل طارق عبد العزيز، ليستعيد على الفور تفاصيل وذكريات إنسانية جمعته بصديقه قبل رحيله.

وروى الصاوي كواليس آخر لقاء جمعه بعبد العزيز داخل منزله، كاشفًا عن وصية قالها له في جلسة خاصة، حين طلب أن يُلف جثمانه بعلم مصر إذا سبق ورحل عن الدنيا، إلا أن طارق ردّ عليه بجملة لم تغادر ذاكرته: «محدش عارف مين هيموت قبل التاني»، وهي العبارة التي استعادها الصاوي بتأثر شديد.

وتحدث الصاوي عن طبيعة العلاقة التي ربطته بالراحل، مؤكدًا أن طارق كان مصدر الحنان داخل دائرة أصدقائه، وكان يمازحه قائلًا إنه «ماما الشلة»، في إشارة إلى طيبته ودفئه الإنساني. وأضاف أن لكل صديق في مجموعتهم سمة خاصة تميّزه؛ فكما كان الراحل خالد صالح يمثل الحكمة والرزانة، كان طارق عبد العزيز عنوانًا للبساطة والاحتواء.

وأشار الصاوي إلى حرصه على التواصل الدائم مع معتصم، نجل طارق عبد العزيز، وفاءً للصداقة التي جمعته بوالده، داعيًا لهما بالرحمة والمغفرة.

كما عبّر  خلال استضافته في برنامج «Mirror» مع الإعلامي خالد فرج عن حزنه لفقدانه عددًا كبيرًا من أصدقاء عمره خلال السنوات الأخيرة، موضحًا أن تكرار مشاهد الوداع جعله يشعر أحيانًا وكأنه «حفّار قبور» لأصدقائه، قبل أن يؤكد أن نظرته إلى الموت تغيّرت، فأصبح يتعامل معه باعتباره مرحلة من مراحل الوجود، وانتقالًا إلى عالم آخر، لا نهاية مطلقة للحياة.

خالد الصاوي طارق عبد العزيز برنامج «Mirror»

