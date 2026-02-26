قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مشاورات مغلقة في البنتاجون تحسبا لسيناريو ضرب إيران عسكريا
بحضور النائب محمد أبو العينين.. كبار رجال الأعمال في مصر في سحور تركي آل الشيخ
بعد وفاه البلوجر فرح جمال.. أبرز 5 أسباب للإصابة بالسرطان
اقتراح نائب التنسيقية.. مجلس الوزراء يوافق على إنشاء كلية القرآن الكريم للقراءات وعلومها بجامعة الأزهر
فتحي سند: ييس توروب لم يترك أي بصمة مع الأهلي حتى الآن
بعد الحلقة 8 من مسلسل توابع .. ريهام حجاج تشعل السوشيال ميديا وتتصدر تريند جوجل
الحلقة 8 مسلسل صحاب الأرض.. فدوى تختبئ مع منة شلبي وإياد نصار
باسل سماقية: اللبس والألوان والمجوهرات بالنسبالي أداة سعادة.. ومعنديش وقت للسوشيال
تراجع مبيعات سيارات تسلا بدول الاتحاد الأوروبي للشهر الثالث عشر
الحكومة توافق على استغلال "استراحة الملك فاروق" بمنطقة الأهرامات الأثرية
دوري أبطال أوروبا| الأندية المتأهلة إلى دور الـ 16 للبطولة
أحمد فتحي يشيد بمروان عطية في الأهلي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة عامل توصيل طلبات وموظف بالجيزة

مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء القائم على التصوير، بقيام أحد الأشخاص "يعمل بجهة رسمية" بالتعدي عليه بالسب، في الجيزة.

وبالفحص؛ تبين أنه بتاريخ 11 فبراير الجاري، تبلغ لقسم شرطة ثان الشيخ زايد، من أحد الأشخاص “الظاهر بمقطع الفيديو”، مقيم بالجيزة، بأنه حال سيره بسيارته "الملاكي" بدائرة القسم، بتاريخ 9 الجاري؛ فوجئ بسير قائد دراجة نارية عكس الاتجاه، فحدثت بينهما مشادة كلامية لخلافات حول أولوية المرور، دون حدوث تشابك، وعلل بلاغه؛ خشيته من قيام الآخر بتحرير محضر كيدي ضده.

وأمكن تحديد الدراجة النارية وقائدها (مندوب توصيل – مقيم بمحافظة الجيزة)، وبمواجهته؛ أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، واتهم المذكور بالتعدي عليه بالسب، والادعاء بكونه يعمل بجهة رسمية، وبمعاودة سؤال الأول؛ نفى ادعائه بكونه يعمل بجهة رسمية.

وجرى التحفظ على السيارة والدراجة النارية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائديهما.

