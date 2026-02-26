الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة عامل توصيل طلبات وموظف بالجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاء القائم على التصوير، بقيام أحد الأشخاص "يعمل بجهة رسمية" بالتعدي عليه بالسب، في الجيزة.

وبالفحص؛ تبين أنه بتاريخ 11 فبراير الجاري، تبلغ لقسم شرطة ثان الشيخ زايد، من أحد الأشخاص “الظاهر بمقطع الفيديو”، مقيم بالجيزة، بأنه حال سيره بسيارته "الملاكي" بدائرة القسم، بتاريخ 9 الجاري؛ فوجئ بسير قائد دراجة نارية عكس الاتجاه، فحدثت بينهما مشادة كلامية لخلافات حول أولوية المرور، دون حدوث تشابك، وعلل بلاغه؛ خشيته من قيام الآخر بتحرير محضر كيدي ضده.

وأمكن تحديد الدراجة النارية وقائدها (مندوب توصيل – مقيم بمحافظة الجيزة)، وبمواجهته؛ أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، واتهم المذكور بالتعدي عليه بالسب، والادعاء بكونه يعمل بجهة رسمية، وبمعاودة سؤال الأول؛ نفى ادعائه بكونه يعمل بجهة رسمية.

وجرى التحفظ على السيارة والدراجة النارية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال قائديهما.