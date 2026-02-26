دوري أبطال أوروبا| إصابة راؤول أسينسيو في مباراة ريال مدريد وبنفيكا

شهدت مباراة ريال مدريد وبنفيكا على ملعب سانتياجو برنابيو في إياب الملحق المؤهل لدور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا موسم 2025-2026، إصابة قوية للاعب راؤول أسينسيو، حيث وقع ضحية تصادم مع زميله إدواردو كامافينجا خلال كرة مشتركة، مما استدعى استبدال اللاعبَين على الفور.

الوضع الصحي لأسينسيو

وفقًا لتقارير برنامج El Chiringuito الإسباني، فإن أسينسيو بحالة جيدة وواعٍ، وتم نقله إلى المستشفى كإجراء احترازي لمزيد من الفحوصات.

وأوضح مدرب ريال مدريد ألفارو أربيلوا عقب المباراة: “إصابة أسينسيو؟ يبدو أن الأمر يتعلق برقبته، ولا تبدو خطيرة، لكنه ذهب إلى المستشفى للاطمئنان، كانت سقطة مؤلمة ورؤيته على النقالة أصابتنا بالغثيان".

تفاصيل المباراة

تمكن ريال مدريد من تحقيق الفوز على بنفيكا بهدفين مقابل هدف، ليحسم بطاقة التأهل إلى دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا.

وأشاد أربيلوا بأداء اللاعبين واعتبر الفوز خطوة مهمة نحو مواصلة مشوار الفريق الأوروبي هذا الموسم.

ردود الفعل داخل الفريق

أثارت إصابة أسينسيو حالة من القلق بين لاعبي ريال مدريد والجهاز الفني، خصوصًا بعد مشاهدة اللاعب وهو يُنقل على النقالة، ومع ذلك، طمأن أربيلوا الجماهير بأن اللاعب بخير وأن الفحوصات الأولية لم تظهر أي خطورة تهدد صحته أو مسيرته الرياضية.

ويبقى التركيز الآن على متابعة حالة أسينسيو خلال الأيام القادمة، قبل انطلاق منافسات دور الستة عشر، حيث يسعى ريال مدريد للحفاظ على حظوظه في التقدم نحو الأدوار النهائية من البطولة، فيما يأمل الفريق أن يعود اللاعب إلى الملاعب بسرعة دون أي مضاعفات.