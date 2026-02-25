قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

تشكيل ريال مدريد المتوقع لمواجهة بنفيكا في دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد
ريال مدريد
عبدالله هشام

يستضيف فريق ريال مدريد  منافسه بنفيكا، على ملعب سانتياجو برنابيو اليوم الأربعاء في إياب ملحق دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026.

كان الفريق الإسباني قد حسم لقاء الذهاب في لشبونة لصالحه بهدف نظيف حمل توقيع نجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور، ليعود إلى العاصمة مدريد بأفضلية تمنحه أكثر من خيار لحسم بطاقة التأهل، إذ يكفيه التعادل أو الفوز بأي نتيجة لعبور الدور.

ورغم التفوق المدريدي في النتيجة، فإن أجواء المواجهة لا تخلو من التوتر، بعدما شهدت مباراة الذهاب واقعة مثيرة للجدل، تمثلت في اتهام لاعب بنفيكا الشاب جيانلوكا بريستياني بتوجيه إساءة عنصرية لفينيسيوس خلال مشادة أعقبت احتفال الأخير بهدفه.

تشكيل ريال مدريد المتوقع 

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: ألفارو كاريراس، أنطونيو روديجر، راؤول أسينسيو، ترينت ألكسندر أرنولد.

خط الوسط إدواردو كامافينجا، أوريلين تشواميني، فالفيردي.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، إبراهيم دياز، أردا جولر.

وعلى إثر ذلك، فتح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تحقيقًا رسميًا في الحادثة، بينما نفى اللاعب الأرجنتيني تلك الاتهامات بشكل قاطع.

ومن المقرر أن يتابع بريستياني لقاء الإياب من المدرجات.

من جانبه، يدخل بنفيكا المباراة بطموح قلب الطاولة وتعويض خسارة الذهاب، مستندًا إلى ذكريات انتصار سابق على الفريق الملكي في لشبونة بنتيجة 4-2.

ويقود الفريق البرتغالي المدرب المخضرم جوزيه مورينيو، الذي يعرف جيدًا أجواء البرنابيو، إلا أنه سيغيب عن مقاعد البدلاء في لقاء الإياب بعد تعرضه للطرد في مواجهة الذهاب.

وبين أفضلية الأرض والجمهور لصالح ريال مدريد، ورغبة بنفيكا في كتابة فصل جديد من المفاجآت الأوروبية، تبدو المواجهة مفتوحة على كافة الاحتمالات في واحدة من أبرز ليالي البطولة القارية.

