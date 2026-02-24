صداع دفاعي في برنابيو.. ريال مدريد مهدد بفقدان هويسن أمام بنفيكا

يستعد ريال مدريد لخوض مواجهة حاسمة أمام بنفيكا، مساء غد، الأربعاء، على ملعب سانتياجو برنابيو، في إياب الملحق المؤهل إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، وسط مخاوف متزايدة بشأن الجاهزية الدفاعية للفريق الملكي.

أفضلية ذهاب وهواجس الغيابات

كان ريال مدريد قد عاد من ملعب “النور” بفوز ثمين بهدف دون رد، سجله البرازيلي فينيسيوس جونيور، ليضع قدمًا في الدور التالي، غير أن مواجهة الإياب تأتي في ظل قائمة غيابات مؤثرة، حيث يفتقد الفريق لخدمات إيدير ميليتاو وداني سيبايوس وجود بيلينجهام بداعي الإصابة، إضافة إلى رودريجو جويس للإيقاف.

هويسن يزيد المتاعب

وكشف الصحفي جييرمو راي، عبر منصة “إكس”، أن المدافع دين هويسن خضع لفحوصات جديدة أظهرت مؤشرات إيجابية، إلا أن لحاقه بمباراة بنفيكا لا يزال صعبًا.

وكان النادي قد أعلن في بيان رسمي تعرض اللاعب لإصابة عضلية في ربلة الساق اليمنى، مع استمرار متابعة حالته من قبل الجهاز الطبي.

خيارات محدودة في قلب الدفاع

وفي حال تأكد غياب هويسن، سيجد المدرب ألفارو أربيلوا نفسه أمام خيارات محدودة في قلب الدفاع، تتمثل في أنطونيو روديجر وراؤول أسينسيو، مع إمكانية الاستعانة بأوريلين تشواميني لسد العجز الدفاعي.