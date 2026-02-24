قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
في مقطع فيديو مسيء.. أحمد ماهر يسب والد ياسر ورامز جلال والنقابة تحيله للتحقيق
التعليم : انتظروا النماذج الاسترشادية لـ امتحانات الثانوية العامة 2026 ..قريباً
مناورات «أركتيك إيدج 2026» تنطلق في ألاسكا وجرينلاند بمشاركة أمريكية-كندية-دنماركية
ضياء رشوان: الوزارة هدفها التنسيق بين جهات الإعلام وتمثيل الحكومة وليس التحكم في أحد
الوزراء: الطلب الصناعي يدفع الفضة لمستويات قياسية وتوقعات إيجابية في 2026
رئيس الوزراء العراقي يؤكد الدعم الكامل لوحدة لبنان وسيادته
برعاية رئيس الجمهورية.. الداخلية تواصل فعاليات المرحلة الـ 28 من "كلنا واحد"
زيلينسكي: ندعو الاتحاد الأوروبي لتحديد تاريخ واضح لانضمام أوكرانيا
أول تعليق من الكرملين على نية لندن وباريس تسليح كييف بالأسلحة النووية
زيلينسكي يدعو ترامب لزيارة كييف لممارسة الضغط على روسيا
روسيا تعلن تحرير بلدة ريزدفيانكا وتكشف حصيلة خسائر أوكرانيا خلال 24 ساعة
ضياء رشوان من البرلمان: لا بد من قانون يحظر استخدام الهواتف المحمولة في المدارس
صداع دفاعي في برنابيو.. ريال مدريد مهدد بفقدان هويسن أمام بنفيكا

ريال مدريد
ريال مدريد
إسلام مقلد

يستعد ريال مدريد لخوض مواجهة حاسمة أمام بنفيكا، مساء غد، الأربعاء، على ملعب سانتياجو برنابيو، في إياب الملحق المؤهل إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، وسط مخاوف متزايدة بشأن الجاهزية الدفاعية للفريق الملكي.

أفضلية ذهاب وهواجس الغيابات

كان ريال مدريد قد عاد من ملعب “النور” بفوز ثمين بهدف دون رد، سجله البرازيلي فينيسيوس جونيور، ليضع قدمًا في الدور التالي، غير أن مواجهة الإياب تأتي في ظل قائمة غيابات مؤثرة، حيث يفتقد الفريق لخدمات إيدير ميليتاو وداني سيبايوس وجود بيلينجهام بداعي الإصابة، إضافة إلى رودريجو جويس للإيقاف.

 

هويسن يزيد المتاعب

وكشف الصحفي جييرمو راي، عبر منصة “إكس”، أن المدافع دين هويسن خضع لفحوصات جديدة أظهرت مؤشرات إيجابية، إلا أن لحاقه بمباراة بنفيكا لا يزال صعبًا.

وكان النادي قد أعلن في بيان رسمي تعرض اللاعب لإصابة عضلية في ربلة الساق اليمنى، مع استمرار متابعة حالته من قبل الجهاز الطبي.

 

خيارات محدودة في قلب الدفاع

وفي حال تأكد غياب هويسن، سيجد المدرب ألفارو أربيلوا نفسه أمام خيارات محدودة في قلب الدفاع، تتمثل في أنطونيو روديجر وراؤول أسينسيو، مع إمكانية الاستعانة بأوريلين تشواميني لسد العجز الدفاعي.

ريال مدريد بنفيكا دوري أبطال أوروبا

طريقة عمل مكرونة بالصلصة واللحمة المفرومة.. أكلة تكفي الأسرة

طبق جانبي للعزومات.. مكعبات دجاج بالزبدة والثوم مع صوص الفلفل الكريمي

مرسيدس جي كلاس الصغيرة تودع حلم السيارات الكهربائية

أضرار استخدام "فوطة" مايكروفايبر لتلميع السيارة

محمد نجاتي

عليا الطلاق ماهتكلم.. محمد نجاتي ينفعل بسبب أزمته مع منه عرفه ومحمد رمضان

ايمان الزيدي

أنا مش بتاعت ترند.. رد ناري من إيمان الزيدي بعد تصريحات محمد عبد المنصف

محمد عبد المنصف

صعب أعتذر لها.. محمد عبد المنصف يتحدث لأول مرة عن زوجته الثانية إيمان الزيدي

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الأميرة سنت

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الذئاب المنفردة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: شهر الأنوار

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: خداع الهدايا.. حين يتحول حصان طروادة إلى شفرة رقمية

