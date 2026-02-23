قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إلغاء أكثر من 10 آلاف رحلة جوية أمريكية بسبب عاصفة ثلجية
ترامب: على المكسيك تكثيف جهودها لمكافحة عصابات المخدرات
ترتيب الدوري المصري قبل موقعة الأهلي وسموحة اليوم
وزير الخارجية الأمريكي يؤجل زيارته لإسرائيل وسط استعدادات لهجوم محتمل على إيران
لماذا نغضب بسرعة في رمضان؟ أخصائي نفسي يجيب
بتلعب فى الكهربا.. اعترافات المتهمة بالتعدي على طفلتها الصغيرة بالضرب
محافظة القاهرة توضح حقيقة قرار الاستيلاء المؤقت على مدرسة المنيرة الرسمية للغات
بعد نشر صدى البلد.. رفع آثار انقلاب سيارة نقل بطريق بلبيس السلام
الأعذار المبيحة للإفطار في رمضان .. 6 أمور تُبيح عدم الصيام ولا إثم عليك
الصومال تعرض على أمريكا استخدام مطاراتها وموانيها لأغراض عسكرية
حريق كبير في محطة توليد الكهرباء بطهران إثر وقوع انفجار داخل المنشأة
قبل انطلاق المدفع بثوانٍ.. شباب سوهاج يطعمون الصائمين في قلب الزحام
رياضة

مورينيو يخطر إدارة بنفيكا بموقفه من حضور مواجهة ريال مدريد بالمدرجات

مورينيو
مورينيو
إسراء أشرف

أخطر البرتغالي جوزيه مورينيو إدارة نادي بنفيكا بقراره بشأن مباراة الإياب أمام ريال مدريد، المقررة الأربعاء المقبل على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن ملحق التأهل إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

كان مورينيو قد تعرض للطرد في لقاء الذهاب بعد حصوله على إنذارين بسبب اعتراضاته على تدخل من فينيسيوس جونيور، في لقطة أثارت جدلًا واسعًا لعدم إشهار بطاقة صفراء بحق اللاعب البرازيلي، وهو ما كان سيحرمه من خوض مواجهة الإياب.

ووفقًا لما أوردته صحيفة «آس» الإسبانية، أبلغ المدرب البرتغالي مسؤولي بنفيكا عزمه حضور المؤتمرين الصحفيين قبل المباراة وبعدها، مستفيدًا من لوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم التي تتيح له ذلك رغم منعه من التواجد في المنطقة الفنية خلال اللقاء، كما أكد رغبته في متابعة المباراة من المدرجات.

ومن المنتظر أن يتواصل بنفيكا مع إدارة ريال مدريد لتحديد المكان المخصص لجلوس مورينيو في الملعب، خاصة أن المدرب البرتغالي سبق أن فضّل في بعض الحالات متابعة المباريات بعيدًا عن الأجواء المباشرة، مكتفيًا بالتواصل هاتفيًا مع جهازه المعاون.

جوزيه مورينيو مورينيو بنفيكا ريال مدريد

لماذا نغضب بسرعة في رمضان؟ أخصائي نفسي يجيب

بعد نشر صدى البلد.. رفع آثار انقلاب سيارة نقل بطريق بلبيس السلام

طبق جانبى لعزومات.. كرات دجاج بصوص المشروم الكريمي

حملات مكبرة للقضاء نهائياً على انتشار التوك توك غير المرخص بالشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تخصيب الخيال

عادل القليعي

عادل القليعي يكتب: رمضان" دعوة للعمل" لا للنوم.!

وائل الغول

وائل الغول يكتب: أصابع على الزناد.. هل تتهيأ إسرائيل لحرب متعددة الجبهات؟

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

المزيد