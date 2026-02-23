مورينيو يخطر إدارة بنفيكا بموقفه من حضور مواجهة ريال مدريد بالمدرجات

أخطر البرتغالي جوزيه مورينيو إدارة نادي بنفيكا بقراره بشأن مباراة الإياب أمام ريال مدريد، المقررة الأربعاء المقبل على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن ملحق التأهل إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

كان مورينيو قد تعرض للطرد في لقاء الذهاب بعد حصوله على إنذارين بسبب اعتراضاته على تدخل من فينيسيوس جونيور، في لقطة أثارت جدلًا واسعًا لعدم إشهار بطاقة صفراء بحق اللاعب البرازيلي، وهو ما كان سيحرمه من خوض مواجهة الإياب.

ووفقًا لما أوردته صحيفة «آس» الإسبانية، أبلغ المدرب البرتغالي مسؤولي بنفيكا عزمه حضور المؤتمرين الصحفيين قبل المباراة وبعدها، مستفيدًا من لوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم التي تتيح له ذلك رغم منعه من التواجد في المنطقة الفنية خلال اللقاء، كما أكد رغبته في متابعة المباراة من المدرجات.

ومن المنتظر أن يتواصل بنفيكا مع إدارة ريال مدريد لتحديد المكان المخصص لجلوس مورينيو في الملعب، خاصة أن المدرب البرتغالي سبق أن فضّل في بعض الحالات متابعة المباريات بعيدًا عن الأجواء المباشرة، مكتفيًا بالتواصل هاتفيًا مع جهازه المعاون.