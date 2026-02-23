قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير البترول: حفر بئرين استكشافيين و26 بئراً تنموياً لتعويض التناقص الطبيعي في الإنتاج
الرئيس السيسي يتوجه إلى المملكة العربية السعودية.. اليوم
شلل تام.. عمدة نيويورك يطالب سكان المدينة البقاء في المنازل .. اعرف السبب
قائد الفريق والظهير الأيسر.. ضربة موجعة لـ الجيش الملكى أمام بيراميدز في دوري أبطال إفريقيا
يبدأ من 10 آلاف جنيه.. طريقة شراء سند المواطن بعائد 17%
السفارة الأمريكية في لبنان تجلي موظفيها للسفر من مطار رفيق الحريري
البورصة المصرية تطلق تداول العقود الآجلة لأول مرة بدءًا من أول مارس
مصر تعرب عن تعازيها لنيجيريا جراء الهجوم الإرهابي بولاية زامفارا
مع انتشارها في رمضان.. القانون يعاقب حيازة البمب والصواريخ بالإعدام والمؤبد| تفاصيل
الأرصاد تحذر: حالة من عدم الاستقرار وأمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة اليوم
زكاة الفطر 2026.. قيمتها ووقتها ولمن تعطى.. اثنان لا تجب عليهما
حكم الاعتكاف في المسجد.. أمين الفتوى يوضح هل فرض أم سنة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
رياضة

بريستياني يحسم موقفه من اللعب أمام ريال مدريد بعد أزمة العنصرية مع فينيسيوس

إسراء أشرف

استقر جيانلوكا بريستياني، لاعب بنفيكا البرتغالي، على موقفه النهائي بشأن المشاركة في مباراة الإياب أمام ريال مدريد، المقرر إقامتها بعد غد الأربعاء على ملعب سانتياجو برنابيو ضمن ملحق ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويأتي هذا التأكيد بعد الأزمات التي أثارتها واقعة العنصرية المزعومة ضد نجم ريال مدريد فينيسيوس جونيور، حيث اتُهم بريستياني بإطلاق إساءة عنصرية خلال مواجهة الذهاب، ما أثار جدلًا واسعًا بين الجماهير والإعلام.

وأوضحت صحيفة "أبولا" أن بريستياني، الذي غاب عن فوز بنفيكا على أفالان 3-0 في الدوري البرتغالي بسبب الإيقاف، اعتذر لزملائه في غرفة الملابس عن أي توتر قد يكون سببًا لهم، مؤكدًا استعداده الكامل للمباراة المقبلة.

كما طمأن اللاعب مدرب الفريق جوزيه مورينيو وزملاءه في الفريق بأنه في حالة بدنية ونفسية جيدة، وأنه يسعى لمواصلة تقديم أفضل ما لديه لمساعدة بنفيكا في مواجهة ريال مدريد على أرضه.

بريستياني فينيسيوس جونيور ريال مدريد بنفيكا دوري أبطال أوروبا

مدبولي

مدبولي يستعرض محاور عمل وزارة الاتصالات خلال الفترة المقبلة

جانب من اجتماع الوزير بعدد من القيادات العمالية

وزير العمل يؤكد على ترسّيخ مبادئ الحوار الاجتماعي مع ممثلي العمال

طلعت مصطفى

382 مليار جنيه مبيعات جديدة.. طلعت مصطفى تعزز موقعها كأكبر مطور عقاري في السوق المصرية

بالصور

توفير 10 فرص عمل بالقطاع الخاص لذوى الهمم خلال اللقاء الأسبوعي للمواطنين بالشرقية

رائحة الفم الكريهة أثناء الصيام.. كيف تتجنبها؟

بالذهبي.. ليلى علوي تثير السوشيال ميديا في رمضان

احذر تناول الطعمية على السحور.. لهذه الأسباب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تخصيب الخيال

عادل القليعي

عادل القليعي يكتب: رمضان" دعوة للعمل" لا للنوم.!

وائل الغول

وائل الغول يكتب: أصابع على الزناد.. هل تتهيأ إسرائيل لحرب متعددة الجبهات؟

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

