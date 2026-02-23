بريستياني يحسم موقفه من اللعب أمام ريال مدريد بعد أزمة العنصرية مع فينيسيوس

استقر جيانلوكا بريستياني، لاعب بنفيكا البرتغالي، على موقفه النهائي بشأن المشاركة في مباراة الإياب أمام ريال مدريد، المقرر إقامتها بعد غد الأربعاء على ملعب سانتياجو برنابيو ضمن ملحق ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويأتي هذا التأكيد بعد الأزمات التي أثارتها واقعة العنصرية المزعومة ضد نجم ريال مدريد فينيسيوس جونيور، حيث اتُهم بريستياني بإطلاق إساءة عنصرية خلال مواجهة الذهاب، ما أثار جدلًا واسعًا بين الجماهير والإعلام.

وأوضحت صحيفة "أبولا" أن بريستياني، الذي غاب عن فوز بنفيكا على أفالان 3-0 في الدوري البرتغالي بسبب الإيقاف، اعتذر لزملائه في غرفة الملابس عن أي توتر قد يكون سببًا لهم، مؤكدًا استعداده الكامل للمباراة المقبلة.

كما طمأن اللاعب مدرب الفريق جوزيه مورينيو وزملاءه في الفريق بأنه في حالة بدنية ونفسية جيدة، وأنه يسعى لمواصلة تقديم أفضل ما لديه لمساعدة بنفيكا في مواجهة ريال مدريد على أرضه.