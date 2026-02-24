رئيس نادي بنفيكا ينفي شائعات تورطه في مشاجرة بعد مباراة ريال مدريد

نفى روي كوستا، رئيس نادي بنفيكا البرتغالي، جميع الادعاءات التي انتشرت حول تورطه في مشاجرة بعد مواجهة ريال مدريد في ذهاب ملحق دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا الثلاثاء الماضي، مؤكداً أن الحقيقة مختلفة تماماً عما تداولته وسائل الإعلام.

تصريحات كوستا حول الواقعة

في تصريحات لصحيفة "أبولا" البرتغالية، قال كوستا: "أنتم تملكون الصور الخاصة بذلك، وبدلاً من الترويج لأنني بدأت باللكم في غرف الملابس، كان يكفي النظر إلى الصور لأن الصور لا تكذب".

وأضاف أن هدفه من التوجه إلى النفق المؤدي لغرف الملابس كان فقط لتهدئة الأوضاع: "لقد ذهبت إلى النفق تحديدًا لأن المباراة انتهت بالطريقة التي شاهدها الجميع، وكان الاهتمام الرئيسي هو عدم خسارة أي لاعب آخر في مباراة الإياب، وفي الواقع لم يحدث أي شيء على الإطلاق".

الرد على الاتهامات الإعلامية

وأكد كوستا أن أي مواجهة مزعومة كانت ستُلاحظ بالتأكيد في وجود مراقبي الاتحاد الأوروبي: "لو حدث أي شيء وسط كل هؤلاء الأشخاص في النفق لما كان من الممكن أن يمر دون أن يلاحظه أحد، خاصة مع وجود مراقبي الاتحاد الأوروبي لكرة القدم".

وأشار إلى أن ما حدث كان مجرد محادثات تهدف لتهدئة المواقف: "ما جرى كان مجرد محادثات في النفق بعد ما حدث داخل الملعب، حتى لا نفقد أي لاعب في جولة الإياب، والصور توضح الحقيقة خلافًا لما تناولته العناوين المغلوطة".

التوجه لمواجهة الإياب

ويستعد بنفيكا الآن لمباراة الإياب أمام ريال مدريد في "سانتياجو برنابيو"، وسط أجواء مشحونة، لكن كوستا أكد أن فريقه مستعد ويعمل على الحفاظ على جميع لاعبيه دون أي خسائر إضافية.