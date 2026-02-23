بعد العنصرية ضد فينيسيوس.. الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يقرر إيقاف لاعب بنفيكا

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، اليوم الاثنين، إيقاف الأرجنتيني جيانلوكا بريستيني، لاعب فريق بنفيكا بسبب واقعة العنصرية ضد البرازيلي فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد في المباراة التي أقيمت بينهما، في إطار منافسات ذهاب ملحق مؤهل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال يويفا في بيان أنه بعد تعيين مفتش للأخلاق والانضباط للتحقيق في إدعاءات السلوك التمييزي خلال مباراة الذهاب التي أقيمت يوم 17 فبراير 2026، وبناءً على طلب المفتش بتقديم تقرير مؤقت، تقرر إيقاف اللاعب جيانلوكا بريستياني مؤقتاً.

وأضاف أن عقوبة الإيقاف ستسري على المباراة القادمة (مباراة واحدة) في مسابقات الأندية الأوروبية التي كان يحق للاعب المشاركة فيها، بسبب الانتهاك المبدئي للمادة 14 من اللوائح التأديبية المتعلقة بالسلوك التمييزي.

وبعد الإيقاف، سيغيب لاعب بنفيكا عن الفريق البرتغالي في مباراة ريال مدريد، في لقاء الإياب.