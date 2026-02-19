قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
منال عوض تنعى ضحايا حادث تصادم جنوب بورسعيد وتتابع تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء
أشخاص ممنوعون من تناول العرقسوس في رمضان.. احترس إذا كنت منهم
سعر الذهب مساء اليوم 19-2-2026 .. هبوط 10 جنيهات
شاهد خناقة بين سيدة ورجل أمام ماكينة فيزا بالمحلة في نهار رمضان
عبر موقع وزارة التضامن.. خطوات الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2026 بالرقم القومي
مدبولي يؤكد دعم مصر لخطة الرئيس "ترامب" الهادفة لتدشين عصر من السلام| إنفوجراف
تحول إلى جثة متفحمة .. مصرع طالب في حريق الشعراء بدمياط
أولاد الراعي الحلقة 2.. مواجهة بين أحمد عيد وخالد الصاوي
قطع رواتب الأسرى وأسر الشهداء .. احتجاجات في مخيم الدهيشة ضد السلطة الفلسطينية
مسلسل كلهم بيحبوا مودي الحلقة 2.. هدى الإتربي تهدد يمنى طولان بسبب ياسر جلال
مسلسل كان ياما كان الحلقة 2.. طلاق يسرا اللوزي وماجد الكدواني
رياضة

يويفا يوافق على مقترح فيفا .. مونديال الأندية 2029 يتوسع إلى 48 فريقًا

إسلام مقلد

وافق الاتحاد الأوروبي لكرة القدم رسميًا على المقترح المقدم من الاتحاد الدولي لكرة القدم بشأن توسيع بطولة كأس العالم للأندية 2029 لتضم 48 فريقًا بدلًا من النظام الحالي، في خطوة تعكس توجهًا واضحًا نحو زيادة التمثيل القاري وتعظيم العوائد الفنية والتسويقية للبطولة.

وبحسب المقترح الجديد، سترتفع حصة القارة الأوروبية إلى 16 ناديًا، ما يمنح أنديتها حضورًا أكبر في أكبر محفل عالمي على مستوى الأندية، ويعزز من فرص مشاركة كبار القارة إلى جانب أندية صاعدة حققت نجاحات قارية.

أما القارة الإفريقية، فمرشحة للحصول على 6 أو حتى 7 مقاعد في النسخة الموسعة، وهو ما يمثل دفعة قوية لأندية القارة السمراء ويمنحها مساحة أوسع لإثبات حضورها عالميًا، خاصة في ظل التطور اللافت الذي شهدته البطولات الإفريقية خلال السنوات الأخيرة.

القرار المرتقب يعكس رؤية مشتركة بين فيفا ويويفا لتطوير البطولة وتحويلها إلى نسخة أقرب في حجمها وتنظيمها إلى بطولات المنتخبات الكبرى، مع توقعات بزيادة التنافسية وارتفاع القيمة التجارية للحدث، في ظل مشاركة عدد أكبر من الأندية من مختلف القارات.

وتبقى التفاصيل التنظيمية الخاصة بنظام التأهل وتوزيع المقاعد بشكل نهائي محل ترقب، تمهيدًا للإعلان الرسمي الكامل عن آلية النسخة التاريخية المرتقبة في 2029.

ارشيفية

عملوله ميكب وحلقوله شعره.. أسرة فتاة تنتقم من شاب لارتباطه بابنتهم في الجيزة

عبلة كامل

أول تعليق من عبلة كامل بعد تصدرها التريند في إعلان رمضان

وزير المالية

وزير المالية: طرح سند المواطن للأفراد عبر مكاتب البريد.. الأحد المقبل

محمد الشناوي

سحور أول يوم رمضان برعاية الشناوي.. رابطة الأندية تفاجئ حارس الأهلي

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس .. فيديو

الأهلي

غياب صفقة الأهلي الجديدة عن لقاء الجونة.. ما السبب؟

مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2026

مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2026 على dmc وcbc وon

المهندسة ليلي ابراهيم

تضامن الجيزة تبحث مأساة مهندسة الطاقة الذرية بعد استغاثتها على «فيسبوك»

شيخ الأزهر

شيخ الأزهر: لهذا السبب خصصت برنامجي عن أسماء الله الحسنى.. فيديو

خالد الجندي

وعلم آدم الأسماء كلها.. خالد الجندي يوضح معنى التعليم الإلهي

الدكتور حسن الصغير

درس التراويح بالجامع الأزهر: بلوغ رمضان نعمة عظيمة تستوجب الشكر

أشخاص ممنوعون من تناول العرقسوس في رمضان.. احترس إذا كنت منهم

طريقة عمل القطايف بالقشطة.. مقرمشة بحشو كريمي

بيظبط السكر والكوليسترول والضغط والوزن .. اكتشف فوائد خارقة لنوع مكسرات شهير

فوائد شرب قمر الدين في شهر رمضان.. وإليكم طريقة تحضيره

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

