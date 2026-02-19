يويفا يوافق على مقترح فيفا .. مونديال الأندية 2029 يتوسع إلى 48 فريقًا

وافق الاتحاد الأوروبي لكرة القدم رسميًا على المقترح المقدم من الاتحاد الدولي لكرة القدم بشأن توسيع بطولة كأس العالم للأندية 2029 لتضم 48 فريقًا بدلًا من النظام الحالي، في خطوة تعكس توجهًا واضحًا نحو زيادة التمثيل القاري وتعظيم العوائد الفنية والتسويقية للبطولة.

وبحسب المقترح الجديد، سترتفع حصة القارة الأوروبية إلى 16 ناديًا، ما يمنح أنديتها حضورًا أكبر في أكبر محفل عالمي على مستوى الأندية، ويعزز من فرص مشاركة كبار القارة إلى جانب أندية صاعدة حققت نجاحات قارية.

أما القارة الإفريقية، فمرشحة للحصول على 6 أو حتى 7 مقاعد في النسخة الموسعة، وهو ما يمثل دفعة قوية لأندية القارة السمراء ويمنحها مساحة أوسع لإثبات حضورها عالميًا، خاصة في ظل التطور اللافت الذي شهدته البطولات الإفريقية خلال السنوات الأخيرة.

القرار المرتقب يعكس رؤية مشتركة بين فيفا ويويفا لتطوير البطولة وتحويلها إلى نسخة أقرب في حجمها وتنظيمها إلى بطولات المنتخبات الكبرى، مع توقعات بزيادة التنافسية وارتفاع القيمة التجارية للحدث، في ظل مشاركة عدد أكبر من الأندية من مختلف القارات.

وتبقى التفاصيل التنظيمية الخاصة بنظام التأهل وتوزيع المقاعد بشكل نهائي محل ترقب، تمهيدًا للإعلان الرسمي الكامل عن آلية النسخة التاريخية المرتقبة في 2029.