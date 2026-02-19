سعر الذهب مساء اليوم 19-2-2026 .. هبوط 10 جنيهات

فقد سعر الذهب في مصر جزءًا طفيفًا من قيمته بالتوازي مع انتهاء تعاملات مساء اليوم الخميس الموافق 19-2-2026.

الذهب يتراجع

وتهاوي سعر جرام الذهب مقدار 10 جنيهات بالمقارنة بما كان عليه منذ مطلع تعاملات مساء اليوم.

زيادة الذهب

وارتفع سعر جرام الذهب علي مدار اليوم بقيمة إجمالية بلغت 150 جنيه في المتوسط.

سعر عيار 24

وبلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 7657 جنيه للشراء و 7600 جنيه للبيع.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 7019 جنيه للشراء و 6966 جنيه للبيع.

سعر عيار 21

وسجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 6700 جنيه للبيع و 6650 جنيه للبيع.

سعر عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 5743 جنيه للشراء و 5700 جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وبلغ سعر أوقية الذهب نحو 4989 دولا للشراء و 4988 دولار للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 53.6 ألف جنيه للبيع و 53.2 ألف جنيه للشراء.

تداولات الذهب في السوق العالمية

ولا تزال التوترات الجيوسياسية تمثل ركيزة أساسية لدعم الطلب على الذهب إذ يراقب المستثمرون تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، وسط مخاوف بشأن أمن الملاحة في مضيق هرمز، وتعثر الجهود الدبلوماسية المرتبطة بالملف النووي.

في الوقت ذاته، فإن غياب التقدم في مساعي السلام بين روسيا وأوكرانيا عزز من حالة عدم اليقين الأمني على الساحة الدولية، ما أبقى التدفقات الاستثمارية متجهة نحو أصول الملاذ الآمن، وفي مقدمتها الذهب.

على صعيد السياسة النقدية، سادت حالة من الحذر في الأسواق بعد صدور محضر الاجتماع الأخير لـ مجلس بنك الاحتياطي الفيدرالي، والذي أظهر انقسامًا بين صناع القرار بشأن مسار أسعار الفائدة.

فبينما أشار بعض المسؤولين إلى احتمال الحاجة لمزيد من التشديد إذا ظل التضخم مرتفعًا، أقر آخرون بوجود ظروف قد تسمح بخفض الفائدة في وقت لاحق من العام.