مصطفى بكري: المواصلات والتعليم والصحة أولويات المحافظين الجدد وتحقيق نتائج ملموسة للمواطن

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن المواصلات والنظافة والتحول الرقمي والسياحة ملفات هامة أمام المحافظين الجديد، مشيرا إلى أن التعليم والصحة أهم ما يريده المواطن المصري.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، إن محافظ الجيزة السابق المهندس عادل النجار كان دائما في الشارع ويستمع لمشاكل المواطنين، وقام بحدوث تغيير جذري في المحافظة إضافة إلى محافظ قنا، وغيرهم الكثير.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أنه نتمنى من المحافظين الجدد أن نرى متغيرات حقيقية على أرض الواقع، وأن يكون هناك نماذج للتنمية وتنفيذ تعليمات الرئيس السيسي، وحل مشاكل المواطنين وضبط حركة الأسعار.

