إمام عاشور يعتذر لجماهير الأهلي لسبب مثير

خطف النادي الأهلي هدف التقدم، أمام نظيره الجونة، عن طريق إمام عاشور، خلال المواجهة المقامة بينهما على أرضية استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة 18 من الدوري المصري الممتاز.

حرص إمام عاشور على التوجه إلى جماهير الأهلي عقب تسجيل الهدف مباشرة، حيث قدم اعتذارًا بعد الأزمة التي حدثت مؤخرًا، عندما تغيب عن السفر مع الفريق إلى تنزانيا لمواجهة يانج أفريكانز

تشكيل الأهلي أمام الجونة

حراسة المرمى: الشناوي

خط الدفاع: بلعمري، ياسين مرعي، ياسر إبراهيم، هاني

خط الوسط: مروان عطية وأليو ديانج وبن رمضان

خط الهجوم: بن شرقي، إمام عاشور، كامويش

ويحتل الأهلي المركز الرابع من جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 30 نقطة، بينما يأتي فريق الجونة في المركز الـ12 برصيد 20 نقطة.