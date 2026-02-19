انفجار عبوة ناسفة قرب مركز انتخابي بولاية نورث كارولينا الأمريكية

أعلنت سلطات ولاية نورث كارولاينا الأمريكية عن انفجار عبوة ناسفة بالقرب من مركز اقتراع.

تعتقد شرطة بلدة أبردين أن شخصًا ما ألقى بعد ظهر الأربعاء قنبلة صوتية من سيارة متحركة، تُصدر صوتًا عاليًا جدًا، سقطت على بُعد 150 ياردة من خيمة يُقام عليها مركز الاقتراع في إحدى الحدائق.

لم يُصب أحد بأذى ولم تقع أي أضرار مادية، بحسب ما أفادت به وكالة أسوشتد برس الإخبارية الأمريكية.

وقال قائد الشرطة، شانون بلاكبيرن، إن المحققين يعتقدون أن الانفجار كان بسبب مركز الاقتراع، المُخصص للانتخابات التمهيدية الشهر المقبل.

يُذكر أن القنابل الصوتية تُستخدم لتفريق الحشود.

وأضاف بلاكبيرن أن شهود عيان أفادوا بسماع ما ظنوه انفجار محول كهربائي، ولم يروا أي سيارة أو مشتبه به. ولا يزال التحقيق جاريًا.

أبردين بلدة يبلغ عدد سكانها 9000 نسمة، وتقع على بُعد حوالي 70 ميلًا جنوب غرب مدينة رالي.

يبدأ التصويت المبكر للانتخابات التمهيدية المقرر إجراؤها في 3 مارس في الفترة من 12 إلى 28 فبراير.

تشمل الانتخابات ترشيحات لمقعد في مجلس الشيوخ الأمريكي، ولمناصب مختلفة في الكونجرس والتشريعات والقضاء.