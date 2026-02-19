قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصرع 10 عمال في حادث بورسعيد المروع .. وشاهد عيان : التريلا دهست الكل | خاص
الإفتاء تحدد قيمة زكاة الفطر 1447هـ - 2026م.. كم للفرد وآخر موعد لإخراجها؟
الكاف يعلن أفضل 10 أندية في أفريقيا.. ما ترتيب الأهلي والزمالك؟
حين تتفتح اللوزيات.. سانت كاترين ترتدي ثوب الربيع وتفوح بعطر التجلي
موعد أذان الفجر 2 رمضان.. مواقيت الصلاة
البنك المركزي يعلن تلقيه طلبات شراء أذون خزانة بـ161.6 مليار جنيه
إمام عاشور يعتذر لجماهير الأهلي لسبب مثير
بعد إلغاء المتابعة.. ياسمين عبد العزيز تفاجئ الجمهور بتتر «وننسى اللي كان» بصوت رامي صبري
خلافات بسبب الإيرادات.. مطرب مهرجانات معتزل يكشف كواليس أزمته مع حمو بيكا
ترامب يهدد إيران : أمامكم 15 يوما للتوصل إلى اتفاق وإلا ستحدث أمور سيئة
400 جنيه زيادة .. خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة لشهر فبراير 2026
أول جمعة في رمضان .. فضلها وما يقال في ساعة الاستجابة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

الأمير أندرو يغادر مركز الشرطة في المملكة المتحدة

قسم الخارجي

أفادت وسائل إعلام بريطانية، بأن الأمير أندرو غادر مركز الشرطة وشوهد في المقعد الخلفي لسيارة.

وفي وقت سابق من يوم الخميس، تم الإبلاغ عن الأمير أندرو للشرطة التي ألقت القبض عليه بعد تحقيق أجرته هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).

لا تزال التهم الموجهة إلى الأمير أندرو ماونتباتن-ويندسور غير معروفة، حيث اكتفت الشرطة بالقول إنها اشتبهت في ارتكابه مخالفات أثناء توليه منصبه العام.

في وقت سابق من شهر فبراير الجاري، نشرت "بي بي سي" تقريرًا عن رسائل بريد إلكتروني نُشرت في الولايات المتحدة كجزء من الكشف عن وثائق مرتبطة بتحقيق جيفري إبستين.

يُزعم أن الأمير السابق قد شارك وثائق سرية مع إبستين عام 2010، الذي كان حينها مدانًا بجريمة جنسية.

يعود تاريخ البريد الإلكتروني إلى فترة عمل الأمير أندرو كمبعوث تجاري نيابة عن الحكومة البريطانية.

يُزعم أن ذلك يُظهر أنه أرسل تقارير عن زياراته إلى سنغافورة وهونج كونج وفيتنام إلى إبستين، بالإضافة إلى تفاصيل سرية حول فرص استثمارية.

تنص الشروط الرسمية لدور المبعوثين التجاريين على أن هذا الدور "يتضمن واجب الحفاظ على سرية المعلومات المُستلمة".

علق ملك بريطانيا تشارلز الثالث على نبأ اعتقال شقيقه الأمير أندرو على خلفية فضيجة جيفري إبستين قائلا : تلقيت ببالغ القلق الأخبار المتعلقة بأندرو ماونتباتن-ويندسور والشكوك حول سوء السلوك أثناء توليه منصبه العام.

وأضاف ملك بريطانيا قائلا : سيتم اتباع الإجراءات الكاملة والعادلة للتحقيق في شبهات سوء سلوك أندرو أثناء توليه منصبه.

الأمير أندرو الأمير أندرو يغادر مركز الشرطة المملكة المتحدة هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي فضيحة جيفري إبستين

ارشيفية

عملوله ميكب وحلقوله شعره.. أسرة فتاة تنتقم من شاب لارتباطه بابنتهم في الجيزة

عبلة كامل

أول تعليق من عبلة كامل بعد تصدرها التريند في إعلان رمضان

وزير المالية

وزير المالية: طرح سند المواطن للأفراد عبر مكاتب البريد.. الأحد المقبل

محمد الشناوي

سحور أول يوم رمضان برعاية الشناوي.. رابطة الأندية تفاجئ حارس الأهلي

المهندسة ليلي ابراهيم

تضامن الجيزة تبحث مأساة مهندسة الطاقة الذرية بعد استغاثتها على «فيسبوك»

مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2026

مواعيد عرض مسلسلات رمضان 2026 على dmc وcbc وon

عمرو دياب يجمع أبناءه الأربعة

نقصاك القعدة.. عمرو دياب يجمع أبناءه الأربعة لأول مرة في إعلان واحد

رامز ليفل الوحش

مين متحبيش تشتغلي معاها؟.. إجابة صريحة من أسماء جلال تفاجئ رامز

تامر حسني - عزيز الشافعي

عزيز الشافعي يكشف كواليس التحضير لإعلان تامر حسني الجديد| خاص

روجينا

مسلسل حد أقصى الحلقة 2 .. روجينا تتفاجأ بوجود 200 مليون جنيه فى حسابها.. ومحمد القس يتوعدها

تامر عبد المنعم وحسين فهمي

بحضور تامر عبدالمنعم وحسين فهمي | سفارة الدومينيكان تحتفل بالعيد الوطني 182 للدولة.. صور

بالصور

بـ20 عامًا.. اختبار دم يكشف الزهايمر قبل ظهور الأعراض

هنتسحر إيه النهاردة.. فول بالسجق وشكشوكة على الطريقة اليمنية وزبادي

شرب كوب من اللبن بعد التمرين يحمي من التعرض للكسور.. خصوصا لكبار السن

أشخاص ممنوعون من تناول العرقسوس في رمضان.. احترس إذا كنت منهم

تصريحات أحمد عز

مكنتش الأقوى في بدايتي.. أحمد عز يتحدث بصراحة عن رحلته الفنية وكواليس «7 Dogs»

يارا السكري ومقلب رامز

أصعب مقلب.. يارا السكري تتصدر الأعلى أجرًا في «رامز ليفل الوحش» وتكشف كواليس الحلقة

محمد رمضان ولارا ترامب

أغنية محمد رمضان مع لارا ترامب تثير الجدل.. ما القصة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

