منال عوض تنعى ضحايا حادث تصادم جنوب بورسعيد وتتابع تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء
أشخاص ممنوعون من تناول العرقسوس في رمضان.. احترس إذا كنت منهم
سعر الذهب مساء اليوم 19-2-2026 .. هبوط 10 جنيهات
شاهد خناقة بين سيدة ورجل أمام ماكينة فيزا بالمحلة في نهار رمضان
عبر موقع وزارة التضامن.. خطوات الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة 2026 بالرقم القومي
مدبولي يؤكد دعم مصر لخطة الرئيس "ترامب" الهادفة لتدشين عصر من السلام| إنفوجراف
تحول إلى جثة متفحمة .. مصرع طالب في حريق الشعراء بدمياط
أولاد الراعي الحلقة 2.. مواجهة بين أحمد عيد وخالد الصاوي
قطع رواتب الأسرى وأسر الشهداء .. احتجاجات في مخيم الدهيشة ضد السلطة الفلسطينية
مسلسل كلهم بيحبوا مودي الحلقة 2.. هدى الإتربي تهدد يمنى طولان بسبب ياسر جلال
مسلسل كان ياما كان الحلقة 2.. طلاق يسرا اللوزي وماجد الكدواني
أخبار العالم

تاياني يدافع عن الوجود الإيطالي في مجلس السلام الخاص بغزة

قسم الخارجي

توجه وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني إلى واشنطن، حيث سيحضر الاجتماع الأول لمجلس السلام الخاص بقطاع غزة ممثلا عن إيطاليا التي تشارك في المجلس بصفة "مراقب". 

وقبيل سفره إلى واشنطن، قال تاياني، في تيرانا حيث حضر الاجتماع الوزاري لممر السلام الثامن: "سأسافر إلى واشنطن لتمثيل إيطاليا بصفة مراقب في هذا الاجتماع الأول لمجلس السلام، للمشاركة في المناقشات والقرارات المتعلقة بإعادة إعمار غزة ومستقبل فلسطين".

ونقلت وكالة آجي عن تاياني قوله: "لطالما كانت إيطاليا لاعباً رئيسياً في منطقة البحر الأبيض المتوسط، ولا يسعنا إلا المساهمة في استراتيجية تُبقينا في طليعة هذا الدور"، لافتا إلى أن مشاركة إيطاليا بصفة مراقب في مجلس السلام "خيار سياسي يحترم دستور الجمهورية"، ولكنه جزء من "استراتيجية تشمل الاتحاد الأوروبي، الذي سيرسل المفوضة سويكا، والحكومة القبرصية، التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي للأشهر الستة المقبلة".

وشدد وزير الخارجية الإيطالي، قائلاً: "علينا مواصلة ما دأبنا عليه لبناء السلام والاستقرار في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط". 

وزير الخارجية الإيطالي تاياني الذي يتوقف التاريخ دائمًا لديه عند هجوم السابع من أكتوبر، دافع الاثنين الماضي، بشدة عن قرار روما بالمشاركة، بصفة مراقب، في اجتماع مجلس بناء السلام المنعقد في واشنطن غدًا لمتابعة تنفيذ خطة السلام الخاصة بغزة.

أثار هذا الموقف مواجهة مباشرة مع المعارضة، كاشفًا عن مواطن الخلل في السياسة الخارجية الإيطالية في الشرق الأوسط، على حد قول النسخة الفرنسية لوكالة آجي. 

أكد وزير الخارجية مجددًا أن الخطة "نُفذت تحت رعاية الأمم المتحدة" وأن المجلس مسؤول عن الإشراف على تنفيذها، موضحًا أن إيطاليا "لا يمكنها البقاء على الحياد" في عملية ستُحدد مستقبل المنطقة واستقرار البحر الأبيض المتوسط. وأكد أن المشاركة في واشنطن جزء من "نهج متوازن يحترم قيودنا الدستورية".

وضع أنطونيو تاياني المبادرة ضمن "المرحلة الثانية" من الخطة، التي تدعو إلى "نزع سلاح حماس، ونزع سلاح قطاع غزة، وبدء إعادة الإعمار".

ووفقًا له، "لا حل دائم دون معالجة هذه القضايا الهيكلية". واستند إلى قرار مجلس الأمن رقم 2803، الذي يُكلف المجلس بمهمة مراقبة عملية الاستقرار.

كما سلط الوزير الضوء على دور إيطاليا في وقف إطلاق النار وتقديم المساعدات الإنسانية، مستشهدًا بمبادرة "غذاء لغزة"، مؤكدًا أن الاتحاد الأوروبي سيكون ممثلاً، إلى جانب مصر والأردن والسعودية وقطر وشركاء إقليميين آخرين. 

وتساءل: "كيف يُعقل ألا تكون إيطاليا حاضرة حيث يُناقش السلام ويُبنى في الشرق الأوسط، بحضور الفاعلين الإقليميين الرئيسيين؟".

نددت المعارضة بما وصفته بالانجراف. ووصف جوزيبي بروفنزانو، من الحزب الديمقراطي، الأمر بأنه "خدعة ترامبية حقيقية" ومحاولة لتهميش الأمم المتحدة.

ووصف إيتوري روساتو، من حزب أتسيوني، المجلس بأنه "لجنة أعمال" تهتم بـ"تسليم البنية التحتية" أكثر من اهتمامها بالحقوق الفلسطينية.

ونددت كارميلا أوريما، من حركة الخمس نجوم، بالأمر ووصفته بأنه "أكبر عملية استعمارية في القرن الحادي والعشرين". وانتقد نيكولا فراتوياني وأنجيلو بونيلي، من تحالف الخضر واليسار، "الطبيعة غير المقبولة" لهيئة يعتقدون أنها خاضعة لهيمنة المصالح الاقتصادية.

في رده، رفض أنطونيو تاياني أي اتهام بالتحيز. وأكد قائلاً: "الحكومة الإيطالية لا تشارك في أي لجان أعمال ولا تسعى إلى استمالة أي جهة. أنا لا أتعاون مع أي جهة أخرى غير الحكومة التي أنتمي إليها".

وأشار إلى أن قراراً بالدعم قد تم تبنيه في المجلس بأغلبية 182 صوتاً مقابل لا شيء، مصرحاً بأنه "في هذه المرحلة، لا يوجد بديل واقعي للمسار الدبلوماسي المتبع حالياً".

الوجود الإيطالي مجلس السلام تاياني وزير الخارجية الإيطالي مجلس السلام الأمريكي إعادة إعمار غزة الاتحاد الأوروبي

أشخاص ممنوعون من تناول العرقسوس في رمضان.. احترس إذا كنت منهم

طريقة عمل القطايف بالقشطة.. مقرمشة بحشو كريمي

بيظبط السكر والكوليسترول والضغط والوزن .. اكتشف فوائد خارقة لنوع مكسرات شهير

فوائد شرب قمر الدين في شهر رمضان.. وإليكم طريقة تحضيره

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

