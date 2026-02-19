قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حين تتفتح اللوزيات.. سانت كاترين ترتدي ثوب الربيع وتفوح بعطر التجلي
الكاف يعلن أفضل 10 أندية في أفريقيا.. ما ترتيب الأهلي والزمالك؟
موعد أذان الفجر 2 رمضان.. مواقيت الصلاة
البنك المركزي يعلن تلقيه طلبات شراء أذون خزانة بـ161.6 مليار جنيه
إمام عاشور يعتذر لجماهير الأهلي لسبب مثير
بعد إلغاء المتابعة.. ياسمين عبد العزيز تفاجئ الجمهور بتتر «وننسى اللي كان» بصوت رامي صبري
خلافات بسبب الإيرادات.. مطرب مهرجانات معتزل يكشف كواليس أزمته مع حمو بيكا
ترامب يهدد إيران : أمامكم 15 يوما للتوصل إلى اتفاق وإلا ستحدث أمور سيئة
400 جنيه زيادة .. خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة لشهر فبراير 2026
أول جمعة في رمضان .. فضلها وما يقال في ساعة الاستجابة
مواعيد عمل البنك الأهلي المصري في رمضان 2026
لماذا يقترن لفظ الحسنى بأسماء الله؟ شيخ الأزهر يجيب
فن وثقافة

نور إيهاب في مواجهة لحظة مصيرية لإنقاذ دينا الشربيني في مسلسل اتنين غيرنا

نور ايهاب
نور ايهاب
أوركيد سامي

تعقد عاليا (نور إيهاب) اتفاقاً مع صديقها أن تذهب مرة أخيرة مع نور (دينا الشربيني) لتصوير كواليس جلسة التصوير التي تقوم بها خارج القاهرة، على أن تترك هذا العمل تمامًا لعدم ارتياحها داخل الأجواء، لكن ما لم تعلمه عاليا هو أن تنتهي جلسة التصوير بأزمة تجعل حياة نور بين يديها، وذلك في أحداث الحلقة الثانية من مسلسل اتنين غيرنا الذي يُعرض على منصة Watch It.
بعدما ذهبت عاليا إلى لوكيشن التصوير في الحلقة الماضية، تُخبر صديقها أنها لم تشعر بالارتياح أو أنها تريد مواصلة هذا العمل، لكن ولأنه مصاب إثر حادث سيارة، يطلب منها أن تذهب مع الفنانة نور إلى جلسة التصوير في السخنة، فتتفق معه عاليا أن يكون هذه آخر مرة.
أثناء تواجد عاليا مع نور، ونرى ملامح بسيطة من علاقتهما التي يبدو أنها تذهب في اتجاه جيد، تتلقى نور خبر وفاة أبيها وتذهب إلى العزاء وبرفقتها عاليا، وهناك تحدث مشاجرة بين نور وأخيها ويطردها الأخير من العزاء فتعود إلى منزلها في حالة تامة من الانهيار وهو ما يُرغم عاليا على البقاء برفقتها خاصةً بعد أن انشغلت مساعدتها الشخصية بإبنتها.
تظن عاليا أن الأمر لن يطول، وأنها ستغادر بمجرد أن تنام نور، لكن الأمور تنقلب رأسًا على عقب عندما تحاول نور الانتحار من خلال جرعة كبيرة من الأدوية، وتصبح حياتها كلها بين يدي عاليا التي تنهار عندما تراها بهذا الشكل، وتأخذها على بيتها لتحاول هي ووالدتها إنقاذ حياتها.
اتنين غيرنا مسلسل يدور في إطار درامي من بطولة دينا الشربيني وآسر ياسين وناردين فرج وفدوى عابد، من تأليف رنا أبو الريش وإخراج خالد الحلفاوي وإنتاج Media Hub.

نور ايهاب اخبار الفن نجوم الفن

