هنتسحر إيه النهاردة.. فول بالسجق وشكشوكة على الطريقة اليمنية وزبادي

يتساءل عدد كبير من الأشخاص عن الوجبات الرئيسية التى يمكن تقديمها في ثاني سحور في شهر رمضان الكريم لهذا العام حيث يرغب الجميع في الحصول على وجبات مشبعة ومغذية.

نعرض لكم طريقة عمل فول بالسجق وشكشوكة يمنية لسحور ثاني أيام رمضان.

طريقة عمل فول بالسجق



نعرض لكم طريقة عمل فول بالسجق للشيف أميرة شنب

المقادير

علبة فول

ربع كيلو سجق مكعبات صغيرة

كوب بصل شرائح

ملح

فلفل اسود

كوب طماطم مفرومة

2 ملعقة كبيرة صلصة طماطم

2 ملعقة كبيرة شبت

2 ملعقة كبيرة كزبرة ناشفة

نصف كوب فلفل رومي شرائح

طريقة عمل الفول بالسجق

شوحي السجق في الزيت مع البصل وتبليه بالملح والتوابل.

اضيفي الفلفل والطماطم والصلصة والفول والشبت ويقلب ويقدم.

طريقة عمل شكشوكة يمني

نعرض لكم طريقة عمل شكشوكة يمني من خلال خطوات الشيف نجلاء الشرشابي مقدمة برنامج على قد الايد قناة سي بي سي سفرة

المقادير

بيض

سمنة

بصل

ثوم مفروم

فلفل رومي مفروم

طماطم مكعبات وسط

صلصة طماطم

ملح

فلفل أسود

كمون

كركم

بابريكا

طريقة عمل شكشوكة يمني

شوحي البصل المفروم في السمنة في إناء على النار.

اضيفي الثوم والطماطم والصلصة والملح والفلفل الأسود والتوابل وقلبي جيدا واضيفي قليل من الماء حسب الحاجة.

قلبي الخليط واتركيه على النار حتى يتسبك ثم ضعي البيض وقلبي كل وقدمى الشكشوكة مع الفول سلطة خضراء وبالهنا والشفا.