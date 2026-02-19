تامر عاشور يتألق في الساعات الأولى من رمضان بتتر «توابع» و«قد الوعد»

يعيش النجم تامر عاشور حالة من التألق خلال الساعات الأولى من الموسم الرمضاني الحالي بتتر مسلسل «توابع» بطولة النجمة ريهام حجاج وأغنية «قد الوعد» لصالح أحد الإعلانات التجارية.

وخلال الساعات الماضية تصدر النجم تامر عاشور تريند موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب بأغنية «كلكو خاينين» التي قدمها كتتر لمسلسل «توابع» بطولة النجمة ريهام حجاج الذي انطلق مساء الأربعاء، والأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع إسلام ذكي ومكس وماستر أمير محروس.

كلمات أغنية «كلكو خاينين»

شاورولي على حدّ

أطمن له، أطمن له

كلّكو خاينين، كلّكو خاينين

ولا أقرب ناس ولا أبعد ناس

هو أنا ضيّعني غير الغاليين

يا وحوش لابسين لي وشوش

عاملين لي صحابي

وأنتم مش بني آدمين

ده أنا أحسن للّي يعاديني في وشّي

وما يمثّلش عليّا سنين

ده مفيش رحمة مفيش إحساس

أنتوا ولاد ناس ولّا ولاد مين

مجنون علىشان

صدّقت الوهم وعشت عليه

وأمّا ظلمتوني مسألتش ليه

سيبت لكم قلبي تدوسوا عليه

ياما عيشت عشان

ناس موّتوا فيّا بالبطيء

واستفردوا بيّا بالطيبة ولا حسن النيّة أكسبت أنا إيه

يا وحوش لابسين لي وشوش

عاملين لي صحابي

وأنتم مش بني آدمين

ده أنا أحسن للّي يعاديني في وشّي

وما يمثّلش عليّا سنين

ده مفيش رحمة مفيش إحساس

أنتوا ولاد ناس ولّا ولاد مين

شاورولي على حدّ

أطمن له، أطمن له

كلّكو خاينين، كلّكو خاينين

ولا أقرب ناس ولا أبعد ناس

هو أنا ضيّعني غير الغاليين

أغنية قد الوعد

كما حقق تامر نجاحا كبيرا خلال الساعات الماضية أيضا بأغنية «قد الوعد» لصالح إحدى الإعلانات التجارية والتي تفاعل الجمهور مع كلماتها وأداء تامر عاشور المميز بها.

أعمال تامر عاشور

وحقق تامر عاشور نجاحات كبيرة على مدار الفترة الماضية من خلال طرح عدد من الأغنيات الناجحة بالإضافة إلى إحياء عدد من الحفلات الضخمة داخل مصر وعدد من الدول العربية.