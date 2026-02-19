قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حين تتفتح اللوزيات.. سانت كاترين ترتدي ثوب الربيع وتفوح بعطر التجلي
الكاف يعلن أفضل 10 أندية في أفريقيا.. ما ترتيب الأهلي والزمالك؟
موعد أذان الفجر 2 رمضان.. مواقيت الصلاة
البنك المركزي يعلن تلقيه طلبات شراء أذون خزانة بـ161.6 مليار جنيه
إمام عاشور يعتذر لجماهير الأهلي لسبب مثير
بعد إلغاء المتابعة.. ياسمين عبد العزيز تفاجئ الجمهور بتتر «وننسى اللي كان» بصوت رامي صبري
خلافات بسبب الإيرادات.. مطرب مهرجانات معتزل يكشف كواليس أزمته مع حمو بيكا
ترامب يهدد إيران : أمامكم 15 يوما للتوصل إلى اتفاق وإلا ستحدث أمور سيئة
400 جنيه زيادة .. خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة لشهر فبراير 2026
أول جمعة في رمضان .. فضلها وما يقال في ساعة الاستجابة
مواعيد عمل البنك الأهلي المصري في رمضان 2026
لماذا يقترن لفظ الحسنى بأسماء الله؟ شيخ الأزهر يجيب
فن وثقافة

تامر عاشور يتألق في الساعات الأولى من رمضان بتتر «توابع» و«قد الوعد»

تامر عاشور
تامر عاشور
سعيد فراج

يعيش النجم تامر عاشور حالة من التألق خلال الساعات الأولى من الموسم الرمضاني الحالي بتتر مسلسل «توابع» بطولة النجمة ريهام حجاج وأغنية «قد الوعد» لصالح أحد الإعلانات التجارية.

وخلال الساعات الماضية تصدر النجم تامر عاشور تريند موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب بأغنية «كلكو خاينين» التي قدمها كتتر لمسلسل «توابع» بطولة النجمة ريهام حجاج الذي انطلق مساء الأربعاء، والأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع إسلام ذكي ومكس وماستر أمير محروس.

كلمات أغنية «كلكو خاينين»

 شاورولي على حدّ

 أطمن له، أطمن له

 كلّكو خاينين، كلّكو خاينين

 ولا أقرب ناس ولا أبعد ناس

 هو أنا ضيّعني غير الغاليين

 يا وحوش لابسين لي وشوش

 عاملين لي صحابي

 وأنتم مش بني آدمين

 ده أنا أحسن للّي يعاديني في وشّي

 وما يمثّلش عليّا سنين

 ده مفيش رحمة مفيش إحساس

 أنتوا ولاد ناس ولّا ولاد مين

 مجنون علىشان

 صدّقت الوهم وعشت عليه

 وأمّا ظلمتوني مسألتش ليه

 سيبت لكم قلبي تدوسوا عليه

 ياما عيشت عشان

 ناس موّتوا فيّا بالبطيء

 واستفردوا بيّا بالطيبة ولا حسن النيّة أكسبت أنا إيه

 يا وحوش لابسين لي وشوش

 عاملين لي صحابي

 وأنتم مش بني آدمين

 ده أنا أحسن للّي يعاديني في وشّي

 وما يمثّلش عليّا سنين

 ده مفيش رحمة مفيش إحساس

 أنتوا ولاد ناس ولّا ولاد مين

 شاورولي على حدّ

 أطمن له، أطمن له

 كلّكو خاينين، كلّكو خاينين

 ولا أقرب ناس ولا أبعد ناس

 هو أنا ضيّعني غير الغاليين

أغنية قد الوعد

كما حقق تامر نجاحا كبيرا خلال الساعات الماضية أيضا بأغنية «قد الوعد» لصالح إحدى الإعلانات التجارية والتي تفاعل الجمهور مع كلماتها وأداء تامر عاشور المميز بها.

أعمال تامر عاشور 

وحقق تامر عاشور نجاحات كبيرة على مدار الفترة الماضية من خلال طرح عدد من الأغنيات الناجحة بالإضافة إلى إحياء عدد من الحفلات الضخمة داخل مصر وعدد من الدول العربية.

تامر عاشور ريهام حجاج أغاني تامر عاشور مسلسل توابع

