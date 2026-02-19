أمريكا تخطط لبناء قاعدة عسكرية تضم 500 شخص في غزة

أفادت صحيفة الجارديان بأن الإدارة الأمريكية تخطط لبناء قاعدة عسكرية تضم 500 شخص في غزة حيث تمتد على مساحة تزيد عن 350 فدانا.

وذكرت الصحيفة البريطانية أن القاعدة العسكرية في غزة يتوقع أن تكون موقعا لعمليات عسكرية لقوة استقرار دولية مستقبلية ضمن مجلس السلام .

يترأس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس الاجتماع الأول لمجلس السلام الذي دعا لتشكيله وسط توقعات بأن تخيم القضايا العالقة حول مستقبل غزة على الفعالية التي سيشارك فيها ممثلون عن أكثر من 45 دولة.



و تشكل قضايا مثل نزع سلاح مقاتلي حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وحجم صندوق إعادة الإعمار وتدفق المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة المنكوبين جراء الحرب اختبارا لجدوى المجلس في الأسابيع والأشهر المقبلة.



ومن المنتظر أيضًا أن يلقي ترامب كلمة أمام المشاركين في معهد دونالد جيه. ترامب للسلام وهو مبنى في واشنطن أعاد الرئيس تسميته في الآونة الأخيرة ليحمل اسمه، وأن يعلن أن الدول المشاركة جمعت خمسة مليارات دولار لصندوق إعادة الإعمار.



ومن المتوقع أن يكون هذا المبلغ دفعة أولى لصندوق من المرجح أن يحتاج إلى مليارات أخرى. وقال مسؤول أمريكي لوكالة رويترز إنه من المتوقع أن يشمل مبلغ الخمسة مليارات دولار مساهمة قدرها 1.2 مليار دولار من كل من الإمارات والكويت.



ومن المقرر أن يتحدث في الفعالية كل من ترامب ووزير الخارجية ماركو روبيو والمبعوثيْن الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر ورئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير، الذي من المتوقع أن يكون له دور كبير في المجلس، إلى جانب مندوب الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة مايك والتز والممثل السامي لغزة نيكولاي ملادينوف، وغيرهم.