رئيس وزراء باكستان يصل إلى واشنطن للمشاركة في الاجتماع الأول لمجلس السلام

وصل رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، اليوم /الخميس/ إلى (واشنطن) للمشاركة في الاجتماع الأول لمجلس السلام، الذي أسسه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وذكرت قناة "سما نيوز" الباكستانية أن الزيارة، التي تستغرق ثلاثة أيام، تهدف إلى تعزيز العلاقات الباكستانية الأمريكية، ومناقشة جهود إعادة إعمار قطاع غزة .. فيما يرافق شريف خلال الزيارة وزير الخارجية، إسحاق دار، إلى جانب عدد من الوزراء البارزين.

ومن المقرر أن يلتقي شريف بقادة العالم ومسئولين أمريكيين لمناقشة العلاقات الثنائية والقضايا الدولية الملحة .. كما من المتوقع أن يشهد الاجتماع إضفاء الصبغة الرسمية على المجلس وتحديد مهامه ومجال عمله.