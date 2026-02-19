بمناسبة رمضان.. تعريفة النقل الداخلي 5 جنيهات لجميع الخطوط بالبحيرة

قررت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، خفض قيمة تعريفة النقل الداخلي داخل المحافظة إلى خمسة جنيهات لجميع الخطوط، في خطوة لتخفيف العبء اليومي على الركاب وتسهيل حركة المواطنين وخاصة خلال الشهر الكريم.

وأكدت محافظ البحيرة أن هذا الإجراء يأتي في إطار جهود المحافظة المتواصلة لتحسين مستوى الخدمات العامة، وتسهيل حركة المواطنين، وضمان تنقل آمن ومريح لجميع الركاب داخل مراكز المحافظة.

وشددت محافظ البحيرة على أهمية متابعة الالتزام بالتعريفة الجديدة على أرض الواقع، مع تكثيف الرقابة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لضمان تطبيقها بشكل منظم، والتأكد من الالتزام والانضباط وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.