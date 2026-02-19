بـ 250 جنيه ..مفاجأة في أسعار اللحوم بمنافذ وزارة الزراعة بالتزامن مع رمضان

في إطار جهود وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لتخفيف الأعباء عن المواطنين، أعلن سعيد الدسوقي، مدير عام السلع بالوزارة، عن تخفيضات تصل إلى 30% على العديد من السلع الغذائية الأساسية.

هذه المبادرة تهدف إلى توفير السلع بأسعار معقولة للمواطنين، لاسيما في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

كما أعلن عن طرح اللحوم البلدية بسعر 280 جنيهًا للكيلو في المنافذ التابعة للوزارة، بالإضافة إلى تعزيز توافر السلع عبر المنافذ الثابتة والمتنقلة.

تخفيضات على السلع الغذائية تصل إلى 30%

أكد سعيد الدسوقي أن الوزارة تطرح تخفيضات تتراوح بين 25% و30% على السلع الغذائية في المنافذ التابعة لها. تشمل هذه التخفيضات العديد من المنتجات مثل الخضروات، الفاكهة، واللحوم، حيث تتجاوز بعض السلع هذه النسبة، مما يساهم في تخفيف العبء المالي على الأسر المصرية.

لحوم بلدية بسعر 280 جنيهًا للكيلو

أوضح الدسوقي في مداخلته مع برنامج "هذا الصباح" على قناة "إكسترا نيوز"، أن الوزارة تبيع اللحوم البلدية في المنافذ التابعة لها بسعر 280 جنيهًا للكيلو، وهو سعر مناسب مقارنة بأسعار السوق.

هذا السعر يأتي في إطار استراتيجية الوزارة لتوفير اللحوم بأسعار مخفضة للمواطنين، خاصة في ظل ارتفاع أسعار اللحوم في الأسواق.

"من المزرعة إلى المستهلك": إلغاء دور الوسيط

وأشار الدسوقي إلى أن الوزارة تعمل وفقًا لشعار "من المزرعة إلى المستهلك"، وهو ما يعني إلغاء دور الوسيط في عملية البيع بين المزارع والمستهلك. هذا يساعد في خفض الأسعار النهائية للسلع الغذائية، ويتيح للمواطنين شراء المنتجات بأسعار أقل من التي تُعرض في الأسواق التجارية.

4. تنسيق مع المحافظات لتوسيع نطاق المنافذ المتنقلة

وأكد مدير عام السلع بالوزارة أن الوزارة تنسق بشكل مستمر مع المحافظات لتحديد القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، خاصة تلك التي تفتقر إلى المنافذ الثابتة.

من خلال هذا التنسيق، يتم توجيه السيارات المتنقلة لتلك المناطق لتوفير السلع بأسعار منخفضة، مما يساهم في تلبية احتياجات المواطنين بشكل أفضل.

المنافذ المتنقلة.. خدمات للمناطق التي تفتقر للمنافذ الثابتة

تعمل المنافذ المتنقلة على توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة في المناطق التي لا توجد بها منافذ ثابتة. كما يتم إرسال هذه السيارات إلى الميادين الرئيسية في المحافظات، مما يسهل على المواطنين في تلك المناطق الحصول على السلع الضرورية دون الحاجة للانتقال إلى أسواق بعيدة.

التعاون مع الجهات الحكومية الأخرى

أضاف الدسوقي أن الوزارة تتعاون مع عدد من الجهات الحكومية الأخرى لضمان توفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة.

هذا التعاون بين مختلف الجهات يساهم في دعم المواطنين ويعزز من فعالية المبادرات الحكومية في تخفيف الأعباء الاقتصادية.

من خلال هذه المبادرات، تسعى وزارة الزراعة إلى تحسين إمكانية وصول المواطنين للسلع الغذائية الأساسية بأسعار معقولة، مما يساهم في تخفيف تأثير الأزمة الاقتصادية على الأسر المصرية، ويعزز الاستقرار الغذائي في البلاد.