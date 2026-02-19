قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سحور أول يوم رمضان برعاية الشناوي.. رابطة الأندية تفاجئ حارس الأهلي
سقوط عصابة تستغل الأطفال فى أعمال التسول بالقاهرة​
صاحي ومركز.. خالد الغندور يثير الجدل بشأن الحكام والڤار
الكرملين: نحث إيران والأطراف الأخرى على ممارسة ضبط النفس
أرقام قياسية لتداول البضائع بميناء دمياط خلال يوم واحد | تفاصيل
وزير المالية: طرح سند المواطن للأفراد عبر مكاتب البريد.. الأحد المقبل
برلماني: مشروع إنشاء صندوق معاشات للمصريين بالخارج يعزز انتماءهم للوطن
مفوض «أونروا»: العائلات في غزة تحتفل بشهر رمضان وسط كارثة إنسانية غير مسبوقة
خبير مروري: المخالفات المرورية انخفضت بنسبة 25%
بعد ظهور عبلة كامل المفاجئ.. أين عادل إمام؟
فدية الصيام .. اعرف قيمتها وكيفية إخراجها وضوابطها الشرعية
حاتم الرومي: بعض مشروعات الطاقة يتطلب استثمارات بقيمة 800 مليون جنيه لمد الشبكة التقليدية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

بـ 250 جنيه ..مفاجأة في أسعار اللحوم بمنافذ وزارة الزراعة بالتزامن مع رمضان

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

في إطار جهود وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لتخفيف الأعباء عن المواطنين، أعلن سعيد الدسوقي، مدير عام السلع بالوزارة، عن تخفيضات تصل إلى 30% على العديد من السلع الغذائية الأساسية. 

هذه المبادرة تهدف إلى توفير السلع بأسعار معقولة للمواطنين، لاسيما في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

 كما أعلن عن طرح اللحوم البلدية بسعر 280 جنيهًا للكيلو في المنافذ التابعة للوزارة، بالإضافة إلى تعزيز توافر السلع عبر المنافذ الثابتة والمتنقلة.

 تخفيضات على السلع الغذائية تصل إلى 30%

أكد سعيد الدسوقي أن الوزارة تطرح تخفيضات تتراوح بين 25% و30% على السلع الغذائية في المنافذ التابعة لها. تشمل هذه التخفيضات العديد من المنتجات مثل الخضروات، الفاكهة، واللحوم، حيث تتجاوز بعض السلع هذه النسبة، مما يساهم في تخفيف العبء المالي على الأسر المصرية.

لحوم بلدية بسعر 280 جنيهًا للكيلو

أوضح الدسوقي في مداخلته مع برنامج "هذا الصباح" على قناة "إكسترا نيوز"، أن الوزارة تبيع اللحوم البلدية في المنافذ التابعة لها بسعر 280 جنيهًا للكيلو، وهو سعر مناسب مقارنة بأسعار السوق. 

هذا السعر يأتي في إطار استراتيجية الوزارة لتوفير اللحوم بأسعار مخفضة للمواطنين، خاصة في ظل ارتفاع أسعار اللحوم في الأسواق.

"من المزرعة إلى المستهلك": إلغاء دور الوسيط

وأشار الدسوقي إلى أن الوزارة تعمل وفقًا لشعار "من المزرعة إلى المستهلك"، وهو ما يعني إلغاء دور الوسيط في عملية البيع بين المزارع والمستهلك. هذا يساعد في خفض الأسعار النهائية للسلع الغذائية، ويتيح للمواطنين شراء المنتجات بأسعار أقل من التي تُعرض في الأسواق التجارية.

4. تنسيق مع المحافظات لتوسيع نطاق المنافذ المتنقلة

وأكد مدير عام السلع بالوزارة أن الوزارة تنسق بشكل مستمر مع المحافظات لتحديد القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، خاصة تلك التي تفتقر إلى المنافذ الثابتة. 

من خلال هذا التنسيق، يتم توجيه السيارات المتنقلة لتلك المناطق لتوفير السلع بأسعار منخفضة، مما يساهم في تلبية احتياجات المواطنين بشكل أفضل.

المنافذ المتنقلة.. خدمات للمناطق التي تفتقر للمنافذ الثابتة

تعمل المنافذ المتنقلة على توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة في المناطق التي لا توجد بها منافذ ثابتة. كما يتم إرسال هذه السيارات إلى الميادين الرئيسية في المحافظات، مما يسهل على المواطنين في تلك المناطق الحصول على السلع الضرورية دون الحاجة للانتقال إلى أسواق بعيدة.

 التعاون مع الجهات الحكومية الأخرى

أضاف الدسوقي أن الوزارة تتعاون مع عدد من الجهات الحكومية الأخرى لضمان توفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة. 

هذا التعاون بين مختلف الجهات يساهم في دعم المواطنين ويعزز من فعالية المبادرات الحكومية في تخفيف الأعباء الاقتصادية.

من خلال هذه المبادرات، تسعى وزارة الزراعة إلى تحسين إمكانية وصول المواطنين للسلع الغذائية الأساسية بأسعار معقولة، مما يساهم في تخفيف تأثير الأزمة الاقتصادية على الأسر المصرية، ويعزز الاستقرار الغذائي في البلاد.

سعر اللحوم اللحوم البلدية سعر اللحوم اليوم في الأسواق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إيران

إيران تعلن إغلاق مجالها الجوي قبيل "عمليات إطلاق صواريخ واسعة النطاق"

المحامى المجنى عليه بقنا

مصرع محام برصاصة غادرة أثناء توجهه لصلاة التراويح في قنا

دار الإفتاء

هل أخطأت المراصد في الرؤية؟ دار الإفتاء تحسم الجدل في موعد أول أيام رمضان

إخلاء طبي لمواطنين سعوديين من القاهرة لاستكامل العلاج بالمملكة

حالتهما حرجة.. إخلاء طبي لمواطنين سعوديين من القاهرة لاستكمال العلاج بالمملكة

الجريمة

سرقة.. مباحث أسيوط تحل لغز العثور على طفلين أحدهما مقت.ول وسط الزراعات

وزيرة التضامن

بمناسبة رمضان | دعم نقدي إضافي لهذه الفئات اليوم

الفنانة لقاء الخميسي

بعد أزمة زواجه.. لقاء الخميسي: لن أسمح لعبدالمنصف بالسفر إلى الساحل الشمالي

افشه

جلسة مع وليد صلاح.. ظهور مفاجئ لأفشة في مران الأهلي

ترشيحاتنا

البورصة المصرية

تراجع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات الخميس.. والتداولات تقترب من مليار جنيه

صورة أرشيفية

Google تطلق موسيقى رمضان بالذكاء الاصطناعي عبر Lyria 3 وGemini

جانب من الاجتماع

وزيرة الإسكان تبحث معدلات تسويق مشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

بالصور

لتيسير حركة المواطنين..حملات لصيانة الإنارة بمراكز ومدن الشرقية

انارة
انارة
انارة

وزير الصناعة يتفقد مصنعي هيتاشي وآرما للزيوت بالعاشر من رمضان

وزير الصناعة
وزير الصناعة
وزير الصناعة

متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟

متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟
متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟
متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟

بتقنيات حديثة.. مواصفات سوزوكي أكروس 2026 الجديدة

سوزوكي اكروس
سوزوكي اكروس
سوزوكي اكروس

فيديو

صاحبة واقعة المترو

كنت بخاف يمد إيده.. أزمة جديدة في عربات المترو وصاحبة الواقعة ترد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

المزيد