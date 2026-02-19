حازم المنوفي: صادرات الفراولة تقود الزراعة المصرية إلى صدارة الأسواق العالمية

أكد حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية، أن الطفرة الكبيرة التي حققتها صادرات الفراولة المصرية خلال عام 2025 تمثل إنجازًا وطنيًا جديدًا يعكس تطور منظومة الزراعة والتصدير في مصر، ويعزز مكانة المنتج المصري في الأسواق العالمية.

وأوضح المنوفي أن تجاوز الزيادة في الصادرات حاجز 800 ألف طن عن العام السابق، ودخول مصر ضمن أكبر خمس دول عالميًا في تصدير الفراولة، إلى جانب تصدرها صادرات الفراولة المجمدة والمبردة، يؤكد نجاح سياسات الدولة في دعم القطاع الزراعي ورفع كفاءة منظومة الجودة والرقابة وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.

وأشار إلى أن هذا النجاح جاء نتيجة منظومة متكاملة شملت تطوير المعامل المركزية المعتمدة دوليًا، وتكويد المزارع التصديرية ومتابعتها بشكل دوري، والتوسع في تطبيق معايير السلامة الغذائية، فضلًا عن دعم البحث العلمي لإنتاج أصناف عالية الجودة وخالية من المتبقيات، والتوسع في الزراعة العضوية بما يعزز القدرة التنافسية للمنتج المصري.

وأضاف أن زيادة المساحات المنزرعة بالفراولة بنسبة تتجاوز 25% تعكس وعي المزارعين بأهمية التصدير ودوره في دعم الاقتصاد القومي، مشيرًا إلى أن وفرة الإنتاج انعكست إيجابيًا على السوق المحلي من خلال استقرار الأسعار وانخفاضها مقارنة بالموسم الماضي، وهو ما يصب في صالح المستهلك والتاجر على حد سواء.

وأكد رئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك أن استمرار فتح أسواق جديدة أمام الحاصلات الزراعية المصرية، والتي بلغت 25 سوقًا خلال العام الماضي و5 أسواق إضافية مع بداية عام 2026، يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز موقع مصر كمركز إقليمي وعالمي لتصدير المنتجات الزراعية.

واختتم المنوفي تصريحه بالتأكيد على أهمية استمرار دعم المزارعين والتجار، وتكثيف جهود الرقابة وضمان الجودة، بما يحقق استدامة النمو في الصادرات الزراعية ويعزز الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية للدولة.