قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كوريا الجنوبية.. السجن مدى الحياة على الرئيس السابق يون سوك يول
رقص خادش للحياء.. التحقيق مع صانعتي محتوى عقب ضبطهما بأكتوبر
روسيا تعلن اعتراض وتدمير 113 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية
وزير الخارجية يؤكد لنظيرته البريطانية ضرورة وقف إطلاق النار في غزة
وزير الخارجية يؤكد على ثوابت الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية
اصطفاف كوكبي نادر.. راصد الزلازل يحذر من ظاهرة ستحدث في 20 فبراير
زيلينسكي: سيكون للأمريكيين دور قيادي في مراقبة وقف إطلاق النار بأوكرانيا
اعرف الكيلو بكام.. أسعار اللحوم في أول أيام رمضان بالأسواق والمنافذ
بسبب قيود الاحتلال.. تحذيرات أممية من ظروف إنسانية كارثية تجتاح غزة
جيش الاحتلال يرفع حالة التأهب على الحدود الشمالية.. هل اقتربت الحرب مع إيران؟
رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 وخطوات الاستعلام عنها .. ترقبوها هنا
رمضان صدقة من الله على عبادة فكيف نجدد حياتنا فيه؟.. علي جمعة يوضح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

حازم المنوفي: صادرات الفراولة تقود الزراعة المصرية إلى صدارة الأسواق العالمية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ولاء عبد الكريم

أكد حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية، أن الطفرة الكبيرة التي حققتها صادرات الفراولة المصرية خلال عام 2025 تمثل إنجازًا وطنيًا جديدًا يعكس تطور منظومة الزراعة والتصدير في مصر، ويعزز مكانة المنتج المصري في الأسواق العالمية.

وأوضح المنوفي أن تجاوز الزيادة في الصادرات حاجز 800 ألف طن عن العام السابق، ودخول مصر ضمن أكبر خمس دول عالميًا في تصدير الفراولة، إلى جانب تصدرها صادرات الفراولة المجمدة والمبردة، يؤكد نجاح سياسات الدولة في دعم القطاع الزراعي ورفع كفاءة منظومة الجودة والرقابة وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.

وأشار إلى أن هذا النجاح جاء نتيجة منظومة متكاملة شملت تطوير المعامل المركزية المعتمدة دوليًا، وتكويد المزارع التصديرية ومتابعتها بشكل دوري، والتوسع في تطبيق معايير السلامة الغذائية، فضلًا عن دعم البحث العلمي لإنتاج أصناف عالية الجودة وخالية من المتبقيات، والتوسع في الزراعة العضوية بما يعزز القدرة التنافسية للمنتج المصري.

وأضاف أن زيادة المساحات المنزرعة بالفراولة بنسبة تتجاوز 25% تعكس وعي المزارعين بأهمية التصدير ودوره في دعم الاقتصاد القومي، مشيرًا إلى أن وفرة الإنتاج انعكست إيجابيًا على السوق المحلي من خلال استقرار الأسعار وانخفاضها مقارنة بالموسم الماضي، وهو ما يصب في صالح المستهلك والتاجر على حد سواء.

وأكد رئيس جمعية عين لحماية التاجر والمستهلك أن استمرار فتح أسواق جديدة أمام الحاصلات الزراعية المصرية، والتي بلغت 25 سوقًا خلال العام الماضي و5 أسواق إضافية مع بداية عام 2026، يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز موقع مصر كمركز إقليمي وعالمي لتصدير المنتجات الزراعية.

واختتم المنوفي تصريحه بالتأكيد على أهمية استمرار دعم المزارعين والتجار، وتكثيف جهود الرقابة وضمان الجودة، بما يحقق استدامة النمو في الصادرات الزراعية ويعزز الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية للدولة.

الصادرات الزراعية إنتاج الفراولة شعبة المواد الغذائية حماية المستهلك صادرات الفراولة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إيران

إيران تعلن إغلاق مجالها الجوي قبيل "عمليات إطلاق صواريخ واسعة النطاق"

المحامى المجنى عليه بقنا

مصرع محام برصاصة غادرة أثناء توجهه لصلاة التراويح في قنا

دار الإفتاء

هل أخطأت المراصد في الرؤية؟ دار الإفتاء تحسم الجدل في موعد أول أيام رمضان

إخلاء طبي لمواطنين سعوديين من القاهرة لاستكامل العلاج بالمملكة

حالتهما حرجة.. إخلاء طبي لمواطنين سعوديين من القاهرة لاستكمال العلاج بالمملكة

الجريمة

سرقة.. مباحث أسيوط تحل لغز العثور على طفلين أحدهما مقت.ول وسط الزراعات

إمساكية رمضان 2026 في مصر: مواقيت الصيام والصلوات كاملة

إمساكية رمضان 2026 في مصر.. مواقيت الصيام والصلوات كاملة

وزيرة التضامن

بمناسبة رمضان | دعم نقدي إضافي لهذه الفئات اليوم

إجازة رسمية

الموظفون والطلاب.. هل الخميس أول يوم رمضان إجازة رسمية؟

ترشيحاتنا

مطرقة محكمة

العمال في مأمن.. عقوبات رادعة على المتقاعسين عن نقل المصابين والإبلاغ عن الحوادث

هشام حنوت

حنوت: المرحلة الحالية تتطلب دعم مؤسسات الدولة وترسيخ الاستقرار السياسي

الكلاب

حائزو الحيوانات الخطرة أمام التزامات صارمة وغرامات مالية ضخمة

بالصور

متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟

متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟
متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟
متى يكون مريض الضغط المرتفع ممنوع من الصيام؟

بتقنيات حديثة.. مواصفات سوزوكي أكروس 2026 الجديدة

سوزوكي اكروس
سوزوكي اكروس
سوزوكي اكروس

وجبات لمرضى السكر بعد الصيام فى رمضان

وجبات لمرضى السكر بعد الصيام فى رمضان
وجبات لمرضى السكر بعد الصيام فى رمضان
وجبات لمرضى السكر بعد الصيام فى رمضان

طريقة عمل عصير التمر الصحى فى رمضان

طريقة عمل عصير التمر الصحى فى رمضان.
طريقة عمل عصير التمر الصحى فى رمضان.
طريقة عمل عصير التمر الصحى فى رمضان.

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : عالم ترامب الجديد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: رمضان.. روح اليقين والصبر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

المزيد