ناقد فني: السيناريو الركيزة الأساسية لنجاح أي عمل فني

أكد الناقد الفني أحمد سعد الدين أن موسم دراما رمضان 2026 يشهد حالة من الزخم والتنوع، حيث يضم عددًا كبيرًا من الأعمال التي تناسب مختلف أذواق المشاهدين، ما بين الدراما الرومانسية والاجتماعية وغيرها.

وأشار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية روان أبو العينين، إلى مشاركة الفنانة هند صبري في مسلسل «مناعة»، الذي تدور أحداثه حول حي شعبي كان يشهد انتشارًا علنيًا لتجارة المواد المخدرة نظرًا لوقوعه في منطقة بعيدة، قبل أن تنجح الجهود في القضاء على تلك الظاهرة وإعادة الانضباط إلى المنطقة.

كما أوضح أن الفنان ماجد الكدواني يخوض السباق الرمضاني بعمل مميز، مؤكدًا أنه من أبرز النجوم الذين تألقوا خلال السنوات العشر الأخيرة. ولفت أيضًا إلى وجود مسلسل جديد للفنان آسر ياسين، إلى جانب مجموعة من الأعمال الدرامية اللافتة.

وشدد سعد الدين على أن السيناريو يمثل الركيزة الأساسية لنجاح أي عمل فني، مؤكدًا أن قوة الحبكة وتماسك الأحداث يسبقان أهمية اختيار النجوم، إذ لا يمكن لأي فنان تحقيق النجاح دون نص قوي ومتميز.