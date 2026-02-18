أشقاء يقتلون محامية إثر حكم قضائي| ومحام زميلها: اعتدوا عليها وقيدوها وألقوها من الشرفة

أصدرت نقابة محامي جنوب الدقهلية بيانا رسميا تناولت فيه تفاصيل واقعة وفاة الزميلة الأستاذة رشا فرحات، المحامية، وإصابة زوجها المحامي بإصابات بالغة، إثر تعرضهما لاعتداء داخل مسكنهما بمدينة نبروه بمحافظة الدقهلية.

وفي هذا الصدد، قال المحامي ناصر ربيع، الذي أكد أنه شاهد على الواقعة، أن الأستاذة رشا فرحات توفيت متأثرة بإصابتها عقب تعرضها لاعتداء إجرامي، وذلك بعد تنفيذ حكم قضائي يقضي بتسليم منزل.

وأضاف ربيع- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الأشخاص الصادر ضدهم الحكم أقدموا على الاعتداء عليها وعلى زوجها، حيث قاموا بإلقائهما من أعلى العقار، ما أسفر عن وفاتها نتيجة الإصابات التي لحقت بها.

وأشار ربيع، إلى أن زوجها تعرض لإصابات خطيرة استدعت نقله إلى العناية المركزة، حيث لا يزال في حالة حرجة.

وتابع: "بعض الشهود نقلوا عن الزوج، قبل نقله إلى المستشفى، رواية مفادها أنه في نحو الساعة واحدة إلا ربع بعد منتصف ليل الثلاثاء، قام كل من عبدالعزيز السيد، وعلي عبدالعزيز السيد، وحمادة عبدالعزيز السيد، ووائل عبدالعزيز السيد، بالتوجه إلى الشقة محل سكنهما أثناء وجوده نائما برفقة زوجته رشا محمود فرحات، ثم اعتدوا عليهما، وقاموا بتقييد الزوجة وقاموا بضربها قبل إلقائها من شرفة الشقة، ما أدى إلى وفاتها في الحال".

وأكدت النقابة الفرعية، ممثلة في النقيب وأعضاء مجلسها، أنها تتابع مجريات التحقيق بشكل دقيق، معربة عن ثقتها في جهود إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية وسرعة ضبط المتهمين وتقديمهم إلى جهات العدالة.

كما أوضحت أن مراسم الدفن ستتم عقب الانتهاء من أعمال الصفة التشريحية واستخراج تصريح الدفن، نظرا لوجود شبهة جنائية في الواقعة.

واختتمت النقابة بيانها بتقديم خالص التعازي والمواساة إلى أسرة الزميلة الراحلة، مؤكدة تمسكها بحقها الكامل وحرصها على اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حتى يتحقق القصاص العادل.

والجدير بالذكر، أن كثفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية تحرياتها وجهودها لكشف ملابسات الحادث وضبط المتهمين الفارين، وذلك عقب تلقي مأمور مركز شرطة نبروه إخطارا بوصول جثمان المحامية وزوجها المصاب إلى المستشفى، أثناء تنفيذهما قرار تمكين يتعلق بأحد العقارات.