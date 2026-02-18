نيجيريا .. مصرع 37 شخصا في منجم تسمما بغاز أول أكسيد الكربون

أفادت وكالة “رويترز” بمصرع 37 شخصا على الأقل في منجم تحت الأرض بولاية بلاتو في نيجيريا؛ بسبب التسمم بغاز أول أكسيد الكربون.

وفي سياق آخر، أفادت السلطات في نيجيريا بأن شاحنة تقل ركابا تحطمت في شمال نيجيريا بسبب القيادة المتهورة، ما أسفر عن مصرع 30 شخصا على الأقل وإصابة آخرين.



وقال بيان صادر عن مكتب حاكم ولاية كانو: "فقدت الشاحنة السيطرة أثناء سيرها على الطريق السريع في بلدة كوانار باردي في منطقة جيزاوا المحلية في كانو".



وكانت الشاحنة التي تعرضت للحادث، تقل بعض الركاب والبضائع متجهة إلى بلدة جوجونجو في كانو.

وأوضح المتحدث باسم حاكم ولاية كانو، سنوسي باتور داواكين توفا، أن المصابين يتلقون الرعاية الطبية في مستشفيات مختلفة".



وأضاف أن الحاكم وصف الحادث بأنه مفجع وخسارة كبيرة، ليس فقط للعائلات المتضررة؛ ولكن لجميع سكان ولاية كانو".