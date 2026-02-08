مصرع 30 شخصا وإصابة آخرين في تحطم شاحنة شمال نيجيريا

أفادت السلطات في نيجيريا اليوم أن شاحنة تقل ركابا تحطمت في شمال نيجيريا بسبب القيادة المتهورة، ما أسفر عن مصرع 30 شخصا على الأقل وإصابة آخرين.

وقال بيان صادر عن مكتب حاكم ولاية كانو:"فقدت الشاحنة السيطرة أثناء سيرها على طول الطريق السريع في بلدة كوانار باردي في منطقة جيزاوا المحلية في كانو".



كانت الشاحنة التي تعرضت للحادث تقل بعض الركاب والبضائع متجهة إلى بلدة غوجونغو في كانو في وقت مبكر من صباح يوم الأحد.

وأوضح المتحدث باسم حاكم ولاية كانو، سنوسي باتور داواكين توفا، أن المصابين يتلقون الرعاية الطبية في مستشفيات مختلفة".



وأضاف أن الحاكم وصف الحادث بأنه مفجع وخسارة كبيرة ليس فقط للعائلات المتضررة ولكن لجميع سكان ولاية كانو".